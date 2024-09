Mayans ve a Cristina “con ganas de jugar”

El titular del interbloque peronista en el Senado de la Nación, José Mayans, sostuvo que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner debe ser candidata en las elecciones legislativas del 2025. “No tiene otra alternativa que jugar. La veo con ganas de jugar”, aseveró.

“No tiene otra alternativa que jugar Cristina. No la podemos perder. No se puede perder a una persona de esa capacidad”, reforzó su postura el legislador formoseño.

No obstante, consignó que “necesitamos de todos. De Cristina, de Axel (Kicillof), de los gobernadores, de los diputados, senadores, de las otras fuerzas políticas, explicar lo que (Juan Domingo) Perón habló en el 74, la democracia integrada”.

“Este grupo anti Estado va a destrozar el sistema; lo está destrozando y nosotros estamos peleando”, acotó en alusión al Gobierno libertario.

Tras reiterar que ve a Cristina “con ganas de aportar al país su experiencia”, reflexionó: “A mí me parece que ella tendría que ser la conducción del peronismo. Es la que mayor consideración tiene”.

“Debería ser la presidenta del PJ, con algunas personas que colaboren y fijar políticas públicas para devolver la dignidad al pueblo argentino”, completó Mayans.