Miguel Fernández reconoció la “crisis de identidad” en la UCR

El exintendente de Trenque Lauquen y candidato a presidente del Comité Provincia de la UCR, Miguel Fernández, apuntó contra el titular del radicalismo nacional, al subrayar que “el 90 % del partido quería unidad y el 10 no quiso. Por eso hay interna”.

“Esa unidad no se dio porque un sector no quiso y puso excusas y demoró reuniones. Nosotros veremos de armar la unidad después de las elecciones y como primer objetivo apuntamos a tener un bloque único en la Cámara de Diputados de la Provincia. Y así, tener un foco de poder que son los intendentes y otro con los legisladores en un bloque único, y con una conducción partidaria para articular a los intendentes y los legisladores para tener posicionamientos firmes”, explicó.

Acto seguido, no dudó en aseverar que “Evolución no quiso acordar. No quiso una lista de unidad. Entre otras cosas, pidió que quede claro un posicionamiento firme de que a futuro no se buscará un acuerdo con La Libertad Avanza”.

“Ahí partimos de un supuesto falso que es la superioridad moral de pedirle al otro un posicionamiento público. Para mí es un disparate pedirle a Lousteau o Domenichini que no vaya con el kirchnerismo. De todas maneras, en esas conversaciones, se acordó que se iba a emitir un documento donde estén estos planteos”, fustigó Fernández en declaraciones a Página/12.

Luego reconoció que “claramente el radicalismo tiene una crisis de identidad pero que no es de ahora. Hoy luce más llamativa y clara”.

“Nosotros queremos un radicalismo con fuerte identidad bonaerense, un posicionamiento claro en lo que significa la relación con el Gobierno provincial y el Gobierno nacional, donde, más allá del trabajo de nuestros representantes, pueda influir sobre las decisiones en Comité Nacional y poder relacionarnos con los comités de otras provincias, así como con nuestros cinco gobernadores. Quiero ser un embajador itinerante en las provincias”, postuló Fernández.

“El radicalismo tiene que definir una identidad clara y un posicionamiento claro respecto al Gobierno provincial y el nacional. Eso no se trata de ver si se está cerca o no, y no pasa por rechazar todo o no. Eso es algo que muchas veces se le pide a la política, como si todo fuera blanco o negro sin grises. Nosotros planteamos un radicalismo cercano a las gestiones. Quizás con más penetración en el interior que en el conurbano, y por eso hay que tener vocación para gobernar en el conurbano y estamos dispuesto a hacerlo”, completó.