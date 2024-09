El Gobierno justificó los fuertes aumentos tarifarios y anticipa cortes de luz para el verano

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó que habrá cortes de energía programados durante la temporada de verano, al consignar que “puede haber mucha demanda de luz”.

“Va a faltar generación y programarse algún corte”, detalló el funcionario en declaraciones a Radio Mitre, para luego indicar que “es una situación que viene de años, que hay que encarar seriamente, con inversiones, la Secretaría de Energía trabaja en este tema”.

Por otra parte, justificó el brutal aumento de las tarifas: “Si no, el costo lo tiene que pagar el Estado, siempre hay que pagar el costo de funcionamiento, si no hay generación razonable a nadie se le puede pedir inversión. La política del Estado es ir terminando con los subsidios para no generar deuda, emisión, inflación”.

Semanas atrás, el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, ya había señalado que el próximo verano “va a ser complicado” en lo que respecta a la materia de energía eléctrica, y detalló que el Gobierno está tomando “medidas de mitigación”, lo que implicará cortes masivos y prolongados de luz.