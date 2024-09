Hotel de gatos, gran atracción en la Feria Internacional de Turismo

Falta poco para que llegue a La Rural de Buenos Aires el tradicional encuentro que reúne al mundo del turismo, y por segunda vez, Hoteles de Gatos Mishmosos estará presente en el Stand 4580 - Pabellón Verde de La Rural, del 28 de septiembre al 1 de octubre.

Sin dudas la población de gatos en Argentina crece exponencialmente cada año y ha logrado ocupar un lugar muy especial en las familias. Y en este contexto nos encontramos con un nuevo problema: ¿a quién le dejo al gato cuando debo ausentarme?

Pensando en esta encrucijada es que Virginia Vallejo ideó esta propuesta para solucionar la angustia que viven los viajeros de cualquier punto del país, ayudando también a las agencias de viajes y hoteles que reciben estas consultas de parte de sus clientes, hasta hoy no resueltas, lo que provoca a veces mucho estrés en los tutores de mascotas (que hasta deciden no viajar para no tener que pasar por esto).

Este año la cadena hotelera de felinos busca impulsar ventas con soluciones para los clientes de agencias y hoteles, ofreciéndoles a estos últimos una participación en las ventas. Por tal motivo y de forma oficial, Mishmosos lanzará una atractiva acción durante la FIT 2024.

“Este año lanzaremos una propuesta B2B (Business to Business), en la que se buscará que los hoteleros de AMBA y las agencias de viajes de todo el país sean intermediarios entre los clientes y nuestros hoteles de gatos, por supuesto, generando ingresos extras para ellos”, expresa la directora de Mishmosos.

En torno a la metodología a utilizar, destaca que “todo esto es sin necesidad de que tengan que invertir, a la vez que pueden generar un 25 % de ganancia, que lo cobran ellos a sus clientes cuando el mismo hace su reserva para cualquiera de nuestras sucursales: Vicente López (GBA Norte), Quilmes (GBA Sur) y Parque Chas (CABA)”.

Además, por supuesto, los puntos de venta quedan conectados con este servicio que está pensado para los gatitos que ellos atienden.

“Nos emociona compartir una oportunidad única que seguramente beneficia tanto al hotel de humanos que recibe una llamada consultándole si reciben gatos en sus habitaciones o a las agencias a quienes les consultan para viajar con sus mascotas. Esta propuesta no solo aumentará las ganancias, sino que también fortalecerá la relación con sus clientes y mejorará la calidad de los servicios que proponemos ofrecer juntos”, refuerza Vallejo.

El proceso es simple

Los clientes realizarán el pago de la reserva directamente en el punto de venta, abonando el 25% de la reserva (que queda para el hotel y/o agencia de viaje). El resto lo pagará el cliente al momento de hacer el check-in en alguna de las sucursales de los Hoteles de Gatos Mishmosos.

La relación entre los argentinos y sus mascotas (datos consultora Voices!)

-Más de la mitad de los argentinos conviven con un gato en su hogar.

-7 de cada 10 argentinos dueños de gatos, lo sienten como parte de su familia.

-Crece la tendencia de gatos como animales de compañía en Argentina, en un contexto donde la tenencia de perros no varía significativamente. 2018: 40%, 2020: 51%, 2023: 55%

-En 4 de cada 10 hogares con gato hay más de uno.

-Es un mito que la convivencia entre perros y gatos es problemática. Así lo demuestra el hecho de que en la mayoría de los hogares con gatos, hay también perros.

-Los gatos en nuestro país no se compran, sino que se adoptan.

-2 de cada 10 dueños de gatos los alimentan con comida casera.