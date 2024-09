Milei llevó a Wall Street su cantinela del “equilibrio fiscal”

El presidente de la Nación, Javier Milei, disertó ante inversores tras la apertura de la jornada bursátil en la Bolsa de Valores en Nueva York, desde donde aseguró que no está “dispuesto a sacrificar el déficit fiscal”.

“Al momento de arribar al Gobierno, la Argentina estaba al borde de lo que hubiera sido la peor crisis de su historia”, opinó, para luego ratificar su convencimiento del brutal ajuste: “No estoy dispuesto a sacrificar el déficit fiscal”.

También se vanaglorió haber cortado “la emisión monetaria”, lo que permitió que ahora la inflación mayorista sea del 2,1 % mensual.

“Por eso, (Luis) Caputo va a ser recordado como el mejor ministro de economía de la historia”, exclamó, no sin antes prometer que va a “domar” a la inflación.

En cuanto a una de sus tantas promesas de campaña, la salida del cepo, precisó que “cuando la inflación inducida por el programa dado por control de capitales desaparezca”, la Argentina saldrá de las restricciones “sin ningún tipo de problemas”.

“El cepo lo vamos a liberar cuando la tasa de inflación que tiene el programa macroeconómico sea cero”, graficó el líder libertario.

En otro tramo de su mensaje, indicó que “a diferencia de todas las otras experiencias que salieron con el tipo de cambio oficial hacia el paralelo, estamos demostrando que se puede hacer desde el paralelo hacia el oficial”.

“Cuando decimos que se va a cerrar la brecha desde arriba hacia abajo, lo estamos cumpliendo. Hoy la brecha se está comprimiendo a menos del 10 %”, aseveró, para luego dar cuenta que “el levantamiento del cepo va a permitir que el país acelere la acumulación de capital, lo que llevará a una expansión económica, mayor empleo y mejores salarios”.

“Muchos me cuestionan la política social. Dicen que no tenemos corazón, yo diría que no tienen cerebro los que hacen ese comentario”, arremetió.

También consignó que “lo vamos a dar todo para ser el país más libre del mundo. Lo que necesitamos es coraje, y si hay algo que me sobra es coraje”.

“La Argentina se esta poniendo de pie, abrazando las ideas de la libertad” y “queremos ser un faro de luz para que dejen las ideas socialistas”, sentenció Milei.