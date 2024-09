CFK criticó al Gobierno por los incendios en Córdoba y por la reestructuración de deuda

“Argentina bajo fuego” es el título de la nueva publicación de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con severas críticas a la inacción de los incendios en la provincia de Córdoba y, en simultáneo, a la reestructuración de la deuda pública encabezada por el ministro de Economía, Luis Caputo.

En primer término, Cristina se hizo eco de los incendios presuntamente intencionales en Capilla del Monte, Dolores y Los Cocos, entre otras localidades. Al respecto recordó que el Congreso sancionó en 2020 el proyecto de Máximo Kirchner que modificaba la Ley de Manejo del Fuego.

ARGENTINA BAJO FUEGO



. De los fuegos del presente.



Hace días ya que la tele nos devuelve las imágenes devastadoras de los incendios en la Provincia de Córdoba: Capilla del Monte, Dolores, Los Cocos y el avance implacable hacia otras localidades. Gente que pierde su proyecto de… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 23, 2024

“No es una ley punitivista sino de preservación y recuperación de los ecosistemas, ya que no diferencia si fue intencional el origen del fuego o no (aunque el 95 % sean causados por acción humana: lobby inmobiliario, fines de explotación agrícola, etc). Por eso, la modificación busca desincentivar estas prácticas inhabilitando el loteo, división o cualquier uso de las tierras diferente al que tenían previo al incendio”, argumentó, y sugirió la posibilidad de que Córdoba adecuara su normativa provincial.

Para cerrar su referencia a la problemática, lamentó que el gobierno de Javier Milei dejara de “informar el reporte diario de incendios, lo que es especialmente importante en un contexto de crisis climática y mayor ocurrencia de eventos extremos”.

“Por si eso no bastara, en el primer trimestre de 2024, el Gobierno nacional no ejecutó un solo peso de los fondos asignados a Manejo del Fuego”, apuntó.

En otro orden, la exmandataria analizó los alcances del decreto 846/2024 publicado este lunes en el Boletín Oficial, a través del cual se eliminan los requisitos que el Poder Ejecutivo y el ministro de Economía deben cumplir en el caso de que quieran canjear o reestructurar la deuda pública.

“Esta modificación de la Ley de Administración Financiera ya figuraba en el primer proyecto de Ley de Bases y lo señalamos. Finalmente la Ley de Bases sancionada no incluyó esa patente de corso que ahora sí figura en el proyecto de Ley de Presupuesto”, indicó.

Acto seguido, planteó: “¿Cuál es la urgencia del DNU publicado hoy cuando la modificación central en materia de endeudamiento ya está sometida a consideración del Congreso en el proyecto de presupuesto que con tanta pompa y tan poca audiencia presentó Milei?

“¿Qué quiere hacer Caputo con los próximos vencimientos de deuda? ¿Volver a incendiar el país en la hoguera de la deuda como hizo con (Maurico) Macri y el FMI?”, arremetió Cristina.

Y subrayó: “¿Ni siquiera con un ajuste desalmado e inhumano el ministro Caputo de Milei puede pagar la deuda que el ministro Caputo de Macri generó?”