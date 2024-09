Advierten por la creciente pérdida de competitividad: “Argentina está cara en dólares”

El empresario y dirigente industrial José Urtubey criticó el rumbo económico del Gobierno, al advertir que el país está “caro en dólares”, al tiempo que evaluó que “ya pasó el tiempo suficiente para hacer las correcciones necesarias”.

“En su momento hablábamos de que no iba a haber una recuperación en V” y “el principal desafío es entender que tenemos que recuperar capacidad de actividad económica e industrial”, expuso, para luego dar cuenta que “hoy la capacidad ociosa está arriba del 50 por ciento. Argentina no puede basarse en la potencialidad de cinco sectores”.

“Ese es el desafío que tenemos, más allá de equilibrar la macroeconomía. Una de las preguntas que nos tenemos que hacer sinceramente es cuándo levantamos el cepo. Porque ya pasó el tiempo suficiente para hacer las correcciones necesarias”, reiteró el referente de la UIA.

En declaraciones a la AM 750 puso de relieve que “todas las cadenas productivas son incompetitivas. Porque Argentina está muy cara en dólares. Por no levantar el cepo, por tener una visión solamente de tipo de cambio. No pueden taponar la realidad en donde se está comiendo la competitividad de los sectores. Ahí es donde hay que trabajar”.

Por otra parte, objetó un reciente discurso del Presidente en el que aseguró que la industria se sostiene robándole recursos al agro: “Las viejas antinomias ya fueron superadas. El campo contra la industria es un tema superado”, expuso.

“No creo en el extremo de la sustitución de la importación, pero creo que hay que desarrollar el mercado interno. Los países protegen sus cadenas productivas porque el mundo cambió. Todo tiene una dinámica de cuidado. Los países cuidan sus cadenas productivas”, finalizó el dirigente salteño.