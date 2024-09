El relato salvaje de un automovilista en Bernal: Aplastó a una ciclista contra otro auto

Un automovilista embistió de manera intencional a una ciclista en Bernal en una brutal reacción tras una discusión de tránsito, chocó a otros dos autos en su huida y finalmente lograron atraparlo a unos 600 metros del primer incidente.

Todo ocurrió este miércoles en cercanías al semáforo del cruce de las avenidas Zapiola y San Martín de la mencionada localidad del partido de Quilmes, en el Conurbano bonaerense sur, y todo quedó registrado por la grabación con un celular de un ocasional transeúnte.

En las imágenes se observa cómo una camioneta Chevrolet Trucker de color rojo impacta de frente contra la ciclista y la choca, oprimiéndola contra un Fiat Uno gris que se encontraba a su lado izquierdo, la hace caer de la bicicleta y luego escapa del lugar.

La ciclista, identificada como Daniela, quedó tirada en la cinta asfáltica y su bicicleta con daños. El automovilista agresor fue perseguido por el auto Fiat Uno y alcanzado, por lo que logró ser identificado.

El protagonista del relato salvaje es Miguel Ángel Gofredo y en el hecho tomó intervención personal de la Comisaría Segunda y la UFI Nº 4 del Departamento Judicial Quilmes, a cargo de la fiscal Karina Guyot, quien caratuló la causa como “averiguación de ilícito”.

Daniela contó que una cuadra antes el automovilista la había encerrado, y que luego, al ponerse al lado en un semáforo, ella le preguntó: “¿Me querés matar?”, a lo que el hombre la increpó con insultos y le recriminó por no usar casco.

La discusión culminó cuando el automovilista colisionó a la mujer y se dio a la fuga, en la que además impactó contra otros dos automóviles.

Una ambulancia del SAME se presentó en la escena y revisó a la ciclista, y comprobó que no había sufrido lesiones graves, por lo que no fue derivada a ningún centro asistencial de salud.

La mujer explicó que “lo que pasó me partió al medio. Voy a trabajar en la bicicleta y ahora la tengo rota y es muy caro el arreglo, además de tener que hacer reposo por los dolores”.