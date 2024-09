Pobreza infantil récord: Un sector de la Iglesia cuestionó “la crueldad” del Gobierno

El cura en Opción por los Pobres, Ignacio Blanco, se hizo eco de los alarmantes números de pobreza y condenó la “crueldad” del Gobierno nacional.

En declaraciones a Radio Provincia, Blanco graficó el 52,9 % de pobreza y dato aún peor referido a los menores de 14 años –el 66,1 % es pobre y uno de cada cuatro niños pasa hambre-.

“Hay rostros, familias, vida y también muerte. Gente que intenta sostener la esperanza, pero se le hace cada vez más difícil”, lamentó. Y continuó: “Hay pobreza porque hay ricos. La pobreza tiene que ver con los que acumulan indebidamente lo que es de otros”.

“Lo vemos hoy en los incendios de Córdoba. Gente durmiendo al costado de la ruta, muchos que perdieron todo por culpa del afán desmedido y la avaricia de la movida inmobiliaria”, ejemplificó.

En ese sentido, el sacerdote sostuvo que “lo que impacta es que se haya naturalizado, sobre todo en los medios hegemónicos, el hecho de que una comida por día es suficiente”.

“Estamos hipotecando el futuro de los pibes que son los más afectados, porque se están alimentando a base de harinas, como para llenarles el estómago. Es muy grave lo que está pasando”, lamentó Blanco.

También compartió su preocupación por la posibilidad de un estallido social. “A veces me pregunto cuándo va a estallar todo, porque da la sensación de que no queda mucho más para sostenerlo. Vemos a diario gente pidiendo trabajo y algo para comer. Y el Gobierno no ayuda. No se puede creer la crueldad de esta gente. Lo único que queda es no callarse y reclamar lo que es del pueblo”, completó.