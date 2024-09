Menem minimiza el corrimiento de Villarruel: “Pensé que la iba a ver, pero no estaba”

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, evitó entrar en polémicas por la ausencia de la vicepresidente Victoria Villarruel en el acto del lanzamiento de La Libertad Avanza a nivel nacional y negó internas.

“Pensé que la iba a ver, pero no estaba. Seguramente la próxima vez va a ir”, deslizó el líder parlamentario en diálogo con el comunicador ultraoficialista Luis Majul en el aire de LN+.

Al aludir a las diferencias de Javier Milei con su segunda, explicó que “son posturas políticas que no obstaculizan el funcionamiento del Gobierno. Todas las personas somos distintas. Podemos tener una mirada diferente en alguna circunstancia”.

“Pero es la vicepresidenta. Está haciendo un trabajo muy bueno en el Senado. Sacaron la Boleta Única, que ahora caerá en Diputados. Tengo una excelente relación. Trabajamos palmo a palmo, cada uno en su cancha”, acotó el dirigente riojano.

Por otra parte, sostuvo que el acto realizado el sábado en el Parque Lezama fue “impresionante” ya que desde 2021 a esta parte “producimos el milagro más importante en la historia argentina. Milei llegó a la presidencia sin partido”.

“Atravesé junto a Karina Milei y a un equipo pequeño de trabajo lo difícil que fue el 2021 en adelante, lo difícil que fue armar sin tener partido. Ella le prometió a su hermano que iba a tener partido. Desde ese momento, armamos la estructura jurídica en toda la Argentina y hoy ya tenemos partido para competir”, celebró.

Luego evaluó que “Karina tiene todas las condiciones para ser candidata. Nadie tiene más derecho que ella. Es la que más ha trabajado por el escándalo para que Milei sea presidente. Se despierta a las 6 de la mañana y trabaja hasta las 12. Estoy orgulloso de pertenecer a su espacio”.

🗣️ @MenemMartin: “Ya no vamos a depender más de otros partidos” y “no vamos a hacer sólo alianzas electorales”



Ya en tono electoral, anticipó que “no se van a hacer alianzas electorales. No son para ganar. Es para construir el país que queremos. Nosotros no nos vamos a juntar para ganar. Nos vamos a juntar para construir a la Argentina. Vamos a tener más diputados, más senadores y llevar adelante las leyes que queremos impulsar. Hasta ahora hemos podido caminar con la ley que nos han dejado, no lo que hemos querido”.