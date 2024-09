Gloria al café en su día: especialidad, cápsulas, tostado artesanal y fríos

El 1 de octubre se celebra el Día Internacional del Café, con el objetivo de rendir homenaje a una de las bebidas más consumidas y populares del mundo. También es una oportunidad para promover prácticas cafeteras más sostenibles y para visibilizar la difícil situación de los productores en el mundo.

A continuación, una variedad de propuestas para rendirle honor al café en su día:

Merienda: 20 % off en take away

El descuento contempla a toda su carta de cafés de especialidad. Con una propuesta que evoca los sabores más representativos de la gastronomía argentina, aquí se ofrece la variedad catuai rojo, un Brasil Paraíso con 82 puntos de especialidad.

Variedades como espresso, americano, long black, mocca y flat white, entre otras, podrán disfrutarse con descuento para llevar y disfrutar junto con sus originales piezas de pastelería artesanal, como la Merengada XL, la Tita artesanal o el alfajor de maicena.

Bilbo Café: 28 variedades de café de colombia

Es una cafetería de especialidad con cuatro atractivos locales, todos ambientados en los años 50. El café de la casa, procedente de Antioquia (Colombia), se distingue por sus notas a nuez y cacao, es de cuerpo medio/alto y tiene una acidez media.

Disponen de 28 variedades, entre opciones que salen de lo convencional y clásicos infaltables para el gusto porteño. Entre los más pedidos están el espresso, el clásico cortado, el flat white y el capuccino, pero también hay variantes como el Nutelate (café, leche y Nutella) o el Vainilla Latte (café, leche y vainilla).

De los fríos, se recomienda probar el Cold Brew and Lemon (café filtrado con limón que se macera durante 48 hs) y el Café tonic (café con agua tónica y hielo). Para acompañar, la carta es generosa. Hay cakes, como la favorita Chocobilbo, su versión de la chocotorta; el nuevo alfajor, con base de brownie y corazón de frambuesa con baño de chocolate blanco; diferentes waffles, cinnamon roll, medialunas, croissants rellenas, wraps, tostados, sandwiches especiales y también platos de cocina para el almuerzo y la cena.

Para simplificar la elección, la recomendación es pedir el brunch, que combina un mix de tentaciones dulces y saladas y está disponible todo el día.

Santo Bar de Pizzas: café en grano

A pocos pasos del Distrito Arcos y del Museo de la Ciencia, este sitio ofrece una propuesta completa de café para disfrutar en el local o pedir para llevar. Con una ventana sobre la calle Charcas, se puede elegir entre una variada carta de café Segafredo, que incluye ristretto, espresso, lungo, americano, cortado, capuccino, flat white y frappés, entre otros.

Además, cuentan con opciones de café frío, como Iced Coffee e Iced Latte. El espacio invita a hacer una pausa en medio de Palermo, rodeado de una ambientación cálida, con plantas, ladrillos a la vista y detalles de diseño que crean una experiencia acogedora.



Blossom & Dolce by Blossom: opcional con leche de almendras

Aquí ofrecen una amplia variedad de cafés preparados con Café San Vicente. En su carta detallan opciones tradicionales como jarrito americano, café con leche, capuccino italiano y el refrescante iced latte.

También se pueden solicitar con crema o leche de almendras y elegir entre tres tamaños diferentes para llevar.

Su propuesta de cafetería se complementa con una tentadora panadería artesanal que incluye medialunas, croissants y una selección de panes caseros. Todas las sucursales de Blossom y su heladería artesanal Dolce abren todos los días y cuentan con espacios al aire libre que brindan un entorno ideal para disfrutar de un rico café al sol.

Pizza Cero: café en las mesas de las vereda

Abre sus puertas desde la mañana hasta la noche, ofrece desayunos y meriendas con café Cabrales. Uno de los destacados es su café irlandés servido en vaso de capuccino, con whisky, crema y canela.

También cuentan con el capuccino tradicional y su versión italiana, preparada con leche, crema, chocolate y canela. Su propuesta de desayunos incluye tostados, medialunas y opciones ligeras. Especializados en pizzas a la piedra, son un emblema con 40 años de trayectoria.

En su esquina de Recoleta, sus mesas en la vereda permiten disfrutar de un ambiente cómodo y decorado con detalles elegantes.

Ninina: café de cortesía para celebrar

Se pueden encontrar una variedad de productos de panadería y pastelería artesanal que se acompañan con café de especialidad.

Cada taza de café se prepara con gran dedicación, empezando por la cuidadosa elección de granos provenientes de distintos países, como Colombia, Bolivia y Brasil, hasta el tostado artesanal realizado en sus propias instalaciones.

Además de disfrutar de sus opciones calientes y frías en el local, también ofrecen granos de café para llevar a casa. En su menú se lucen algunas opciones originales como el Ninina Cola (una bebida fría preparada con cold brew, almíbar de vainilla, agua con gas y hielo), el Caramel latte (con dos shots de espresso, leche texturizada y caramelo casero).

A todo esto se agrega que la nueva sucursal en El Solar Shopping cuenta con una innovadora máquina de café espresso Modbar, la última creación de La Marzocco, reconocido fabricante artesanal. Para celebrar el día, Ninina ofrecerá un segundo café de cortesía en todos sus locales y, quienes deseen tomarlo en otro momento, podrán postergar el obsequio hasta el 10 de octubre. Además, todos los paquetes de café de 250 g tendrán un 20% de descuento exclusivo solo por el día.

Martinelli: il vero caffè italiano

En la carta se destaca su café de especialidad, elaborado con granos Segafredo. Allí se pueden elegir sus presentaciones tradicionales, como el capuccino, el espresso o ristretto, y también se puede probar el affogato, un café espresso con una bocha de helado que va derritiéndose poco a poco y se mimetiza para construir una combinación deliciosa.

Entre las opciones de esta preparación, que puede elegirse en su versión clásica con helado de crema americana o vainilla, tiene el Siciliano, que incluye espresso, helado de pistacho, crema batida y pistachos picados; el Torinese, con helado de sambayón, crema batida, cacao y avellanas, y el affogato Nutelino, que lleva helado de nutella, crema batida y nutella.

Maru Botana: variedad de cafés y opción con leche de almendras

Todos los espacios se destacan por su calidez y esa atmósfera donde reinan los sabores caseros y golosos. Ideal para acompañar cada pieza de pastelería y opciones saladas, el apartado de café ofrece una interesante variedad. Espresso, doble, americano, capuccino, iced latte, se pueden disfrutar tanto en el local como para llevar.