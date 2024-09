“Antes de que abras los ojos”, percepciones del pasado

El 6 de octubre, a las 17.30 horas, estrena Antes de que abras los ojos, con dramaturgia y dirección de Pablo Bellocchio. Las funciones serán los domingos en Nün Teatro Bar, calle Juan Ramírez de Velasco 419, con entradas vía Alternativa Teatral ($ 11.000) y en la boletería de la sala.

Elsa prepara los últimos detalles para celebrar el cumpleaños sorpresa de Danilo. Los invitados están por llegar. Martín espera mientras ayuda con los globos... La psicóloga también. Mariana llega poco después, está impaciente.

Todos esperan por Danilo. ¿Esperan por Danilo? No. Vienen a otra cosa ¿A que vinieron todos? Danilo está por llegar. Hay algo raro en el ambiente. algo raro entre los globos y el aire de festejo.

Los invitados de a poco se van dando cuenta. No saben donde están. No sabén porqué. Ni cuando. Con el tiempo solo saben una cosa. No están acá, ni allá, ni en ningún lado. Están soñando ¿Quién está soñando? ¿De quién es el sueño? ¿Qué va a pasar cuando toque despertar?

La pieza cuenta con actuaciones de Nicolás Acosta, Patricia Domínguez, Luli Duek, Jorge Gentile, Mariana Nobre y Monita Silva.

“Antes de que abras los ojos pone en cuestión nuestro pasado y cómo lo recordamos. Aborda distintos planos de sentido para poner en movimiento como nos vinculamos con lo que no resolvemos: lo imaginario se confunde con lo ensoñado; lo ficcional con lo real”, expresa Bellocchio.

Y sentencia: “Es una exploración de nuestra propia percepción ante todo lo que vivimos; una recorrida por todo aquello que nos ha quedado pendiente antes del final”.