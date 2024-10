Editorial Planeta presenta Gelatina libre, el amor en tiempos de dieta, la novela debut de Marina Abiuso.

Laura cumple con todos los “deber ser” que se esperan de una mujer joven de su época: es independiente, trabaja, estudia. Y hace dieta. Porque no se siente cómoda con su cuerpo, porque vive obsesionada con su tamaño. Esté gorda o flaca.

La vida entera pasa por ese severo escrutinio que se aplica a sí misma: sus logros profesionales, sus encuentros amorosos, sus vínculos familiares, la amistad con otras mujeres. Laura quiere encajar. Y usará todas sus capacidades para lograrlo, incluso si es ella misma la que debe quedar por el camino.

Divertida y ágil, esta primera novela de Marina Abiuso es a la vez una crónica y una sátira que invita a la reflexión sobre la fuerza de los mandatos.

“El peso es relativo. Esto es: en relación con los otros. Si estoy flaca me miran más, me dicen más cosas por la calle. Odio que me digan cosas por la calle pero también me dicen cosas cuando estoy gorda. Gorda, me dicen. Y piropos más chanchos. Con las gordas se animan más y encima esperan que agradezcas”, dice Marina.

La autora

Nació en Buenos Aires en 1983. Es periodista. Coautora de Amalita (2013), biografía no autorizada de Amalia Lacroze de Fortabat. Fue redactora de la revista Noticias, los diarios Perfil y Clarín, entre otras publicaciones. Trabajó en Telenoche, A dos voces y la señal de noticias TN.

Coordina el espacio “Punto de Encuentro” de elDiarioAR y Amnistía Internacional Argentina. Gelatina libre es su primera novela.