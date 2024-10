La advertencia de Álvarez Agis para salir del cepo: “Se achicó mucho el margen”

El economista Emmanuel Álvarez Agis consideró que la salida del cepo es imprescindible para pensar en una reactivación, pues de continuar las restricciones en el mercado cambiario “es material y económicamente imposible que la actividad recupere rápidamente y, sobre todo, no solo que recupere, sino que se meta en un nuevo sendero de crecimiento sostenible en el tiempo”.

“Me parece que no hay que explicar que el cepo nos deja sin dólares. Es probable que en materia de reservas en enero el Presidente tenga un Banco Central igual al que recibió, con reservas netas negativas muy altas. Y si uno está en esa situación de reservas y quiere empezar a crecer, rápidamente tiene un cuello de botella, que son los dólares necesarios para importar”, contextualizó.

Así las cosas, planteó que “para que uno empiece a tener flujo de dólares de verdad, que le permitan reactivar la economía, tenemos que eliminar el 80/20 que hoy tienen los exportadores, pero si el Gobierno hace eso, se le escapa la brecha, y si se escapa, no sale del cepo”.

“Se achicó mucho el margen, porque de un plan que originalmente parecía ser ‘primero hago una bruta recesión y después aparece la baja de la tasa de inflación’, el Presidente, creo que por presiones sociales, está queriendo combinar las dos cosas: recesión y desinflación al mismo tiempo”, acotó el exviceministro de Economía.

En declaraciones a La Nación, manifestó que “se vio obligado a atrasar el dólar. Y eso lo obligó en un momento a empezar a vender dólares en la brecha para que el contado con liquidación no suba mucho, y hoy es el principal obstáculo para salir del cepo”.

“El dólar quedó barato y una salida del cepo tendría que venir acompañada de una devaluación que podría reeditar la inflación. Si el Presidente hubiese soportado una recesión sin desinflación, tal vez la salida del cepo estaría más cerca. Hoy no es imposible salir del cepo, pero creo que, en primer lugar, el Gobierno tiene que recuperar reservas, y esas reservas, justamente por este fenómeno del dólar barato, no van a venir de los exportadores”, advirtió el cofundador de la Consultora PxQ.

“Por eso quiere que vengan del blanqueo, de un repo con los bancos, tal vez de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional; pero no está diciendo que van a venir del litio, de la minería, de Elon Musk. Van a venir de lugares que no son el comercio exterior. Y, segundo, bancarse una corrección en el dólar. Y si el Gobierno no se siente con capacidad económica o política para soportar esa corrección en el dólar, el plan B es quedarse dentro del cepo. Y así va a ser muy difícil que la economía crezca. Ese es el dilema en el cual el Gobierno se está metiendo de cara a la elección del año que viene”, completó.