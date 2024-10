La Sociedad Rural exige “liberar al campo” de las retenciones

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, lamentó el crecimiento de la pobreza y planteó que si se eliminaran las restricciones e impuestos, el campo podría generar 55 millones de toneladas adicionales de cereales; un millón de toneladas más de carne bovina y 3.000 millones de litros de leche, lo que podría traducirse en 12.000 millones de dólares en exportaciones y la creación de un millón de nuevos empleos.

“Esos datos de pobreza son realmente alarmantes y preocupantes para todos, más allá de lo que te dediques. Son realidades que realmente te afectan porque uno convive en sociedad. No sirve de nada que a vos, como sector o como productor, te vaya muy bien cuando alrededor tuyo tenés una sociedad dolida por estos números”, contextualizó.

Acto seguido, puso de relieve que “la pobreza aumento del 59 % entre 1988 y 1989 y del 67 % a raíz de la crisis del 2001. Venimos de políticas muy malas que se reflejan en estos números vergonzantes”, ya que “en un país que produce comida para 400 millones de personas y tiene estos niveles de pobreza, hay algo que está mal”.

“Hay que liberar al campo y al sector productivo de las trabas que se tienen. Así, vamos a lograr tener 55 millones de toneladas adicionales de cereales y oleaginosas en producción, un millón de toneladas adicionales de carnes bovinas, 3000 millones de litros de leche más, y un millón de hectáreas más en forestación”, detalló en declaraciones a La Nación.

En igual tenor, consignó que “el campo es el que más aporta y después es el sector que con más rapidez te puede dar vuelta la realidad inmediata, porque en seis meses tenés una cosecha. Entonces, con condiciones razonables de clima y un buen ambiente macroeconómico e impositivo, el productor va a encarar la siembra con otro ánimo. La inversión puede ser mayor o menor, pero los resultados se pueden observar de manera inmediata”.

“El Gobierno viene haciendo lo que puede y está marcando el camino hacia donde pretende ir. Pero la necesidad de caja en el reordenamiento macroeconómico no le debe estar permitiendo que esas acciones que todos esperamos con mucha ansiedad sucedan lo más rápido posible”, acotó Pino.

Finalmente, manifestó que “la Argentina no avanza, por los diferenciales cambiarios y un montón de otras medidas que se han venido tomando en los últimos veintipico de años. Por eso, evidentemente el camino no es el que se viene transitando en los últimos 20 años porque generó que la pobreza sea de estos números alarmantes. Esto no es de ahora”.