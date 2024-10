Universidades asfixiadas: “El Gobierno tuvo la posibilidad de resolverlo durante todo el año”

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires y diputado nacional con mandato cumplido por la UCR, Emiliano Yacobitti, sostuvo que la marcha de este miércoles en defensa de la educación superior “es una instancia final de un reclamo que viene haciendo la comunidad universitaria en general”.

🎓 #CABA | Una multitud marchará para defender la universidad pública frente al ajuste de Milei



📍 https://t.co/6FA5mya5AC pic.twitter.com/JqXMml5zpg — ANDigital (@ANDigitalOK) October 2, 2024

“Arrancó a principio de año por la desactualización del presupuesto y que después de la masiva movilización de abril se logró que el gobierno aceptara el ajuste que estaba llevando adelante en los gastos de funcionamiento y los remediara, en parte, como para que sigan abiertas las universidades”, acotó.

Asimismo, dio cuenta que “los gastos de funcionamiento son el 10 % de el total del presupuesto universitario y el otro 90 lo componen los salarios de los trabajadores de las universidades. Los profesores, los residentes, los investigadores, los trabajadores no docentes”.

En igual tesitura, lamentó que muchos docentes “tengan que o bajar la dedicación que tienen en la universidad para buscar otros trabajos o directamente aceptar ofertas de universidades privadas que les ofrecen dos o tres veces más que el salario que cobran en la universidad y que incluso ahora le llegan a pedir exclusividad en estas universidades”.

“Se da un proceso de desfinanciamiento por parte del Estado y una búsqueda de las universidades privadas de todos los talentos, todas las personas más formadas, que durante años y años se formaron en las universidades públicas”, prosiguió Yacobitti en declaraciones a Radio Mitre.

Consultado por los salarios, precisó que el 80 % de los docentes en la universidad que son categorías simples y semis “cobran por abajo de los 400 mil pesos” y especificó que un docente con dedicación exclusiva sin antigüedad “arranca en los 825 mil pesos, que está por debajo de lo que es la canasta básica de pobreza en la Ciudad de Buenos Aires”.

“No es una marcha partidaria, es una movilización que se convoca desde los sectores universitarios. En el país tenés más de 2 millones de universitarios y eso hace que a lo largo y a lo ancho del país hoy vaya a haber movilizaciones”, ponderó.

Finalmente, consideró que “el Gobierno tuvo la posibilidad resolver este conflicto durante todo el año y muchísimas veces se planteó lo que estaba pasando con los docentes universitarios”.

“En las aulas deja de valer el código postal donde naciste y empieza a tener valor el mérito y el esfuerzo de cada uno. No hay un solo economista que no en el mundo que no diga que invertir en educación es una buena inversión”, concluyó.