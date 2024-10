Referente PRO ya ubica a Bullrich fuera del partido

La intendente de Vicente López, Soledad Martínez, lamentó los recientes movimientos de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, al subrayar que “si nos guiamos por sus dichos y acciones del último tiempo, no sigue siendo del PRO”.

“Si es del PRO, no tendría que haber estado en el acto partidario del sábado. Yo en su lugar no lo haría. Ella tiene una postura demasiado dura, muy cerrada, ella es mucho más que lo que hoy es para La Libertad Avanza”, enfatizó.

Asimismo, la vicepresidente del PRO nacional recalcó: “Soy partidaria de que las discusiones se tienen que dar dentro del partido, pero la postura de Patricia fue minoritaria. Podemos ayudar a La Libertad Avanza, pero desde afuera, no desde adentro y pensar todos lo mismo”.

“Ella tiene otra mirada y no fue la que ganó, pero me hubiese gustado que esté con nosotros, que siga desde PRO acompañando al Gobierno y también criticándolo cuando no estamos de acuerdo”, agregó en diálogo con el canal de streaming Laca.

Por otra parte, consultada sobre su futuro político y una posible postulación para la Gobernación bonaerense, fue tajante: “Me parece que parte del problema que tenemos en la Argentina es que los políticos acceden a un cargo pensando en cuál van a tener después”.

“Entonces muchos dicen ‘soy intendente porque después voy a ser gobernador y después presidente’ y así estamos, porque no gobernás y no solucionás problemas. Yo tengo hasta 2027 un compromiso con los vecinos de Vicente Lopez, me encanta lo que estoy haciendo y espero hacerlo bien. Agarrarse a cualquier sillón no me gusta y plantearme un cargo adelante del otro tampoco, hoy no”, remató la jefa comunal.