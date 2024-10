Férrea postura de la CONADU Histórica: “No hay país sin universidad”

Desde la Conadu Histórica destacaron la potencia de la manifestación de este miércoles en rechazo al veto a la ley de financiamiento universitario, una movilización que “se dio a lo largo y ancho del país, de Jujuy a Tierra del Fuego, en cada localidad donde existe alguna sede universitaria”.

La Marcha Federal Universitaria en Buenos Aires. Enormes columnas llegan al Congreso #UniversidadPúblicaSiempre pic.twitter.com/GLlSO4KVW3 — CONADU Histórica (@CONADUHistorica) October 2, 2024

“Estudiantes, docentes, no docentes, autoridad salimos en unidad con distintos sectores del pueblo; en particular se sintió el abrazo de las y los jubilados que también vienen sufriendo los ataques y la represión del actual Gobierno”, puntualizó la estructura sindical.



“No hay país sin universidad. Eso es lo que expresa el pueblo en las calles. Si Javier Milei mira claramente cómo se están dando las defensas, la distribución social y la diversidad en la universidad, retrocederá, promulgará la ley… si así no ocurre, le corresponde entonces a las diputadas y diputados, a los senadores y senadores. Y eso es lo que estamos expresando en las calles”, expresó Oscar Vallejos, secretario adjunto de la CONADU Histórica.

En tanto, la secretaria general Francisca Staiti manifestó que “nuestro conflicto no se resolvió a pesar de que lo que el Gobierno miente y dice en los medios. La ley de financiamiento universitario es tan importante porque nos habilita un piso salarial y un piso presupuestario”.

“Estamos acá para decirle a Milei ¡así no! Con la universidad y la educación ¡no! Cada vez sintamos el ataque vamos a ser miles y miles en las calles. Llevamos muy adentro la convicción que la única manera que tenemos para crecer como país y ser un país realmente libre e independiente, es con más educación y con el derecho democrático de entrar a la universidad”, completó.

Cabr reseñar que se leyó un documento unificado del Frente Sindical de Universidades Nacionales, el CIN y la FUA. Entre sus párrafos indica que “esta ley aprobada por el Congreso en un acto de responsabilidad y compromiso, le da al sistema universitario previsibilidad presupuestaria y a la crítica situación salarial una respuesta, estableciendo un piso de incremento acorde a la inflación y recuperando el poder adquisitivo del salario. Es una ley que resuelve los problemas responsablemente, porque no compromete fiscalmente al Estado, demandando solo el 0,14 % del PBI para su implementación”.

“La columna vertebral de la Nación es la educación pública que iguala y nos hace libres y la universidad pública es la herramienta por excelencia de movilidad social ascendente. Que no despojen al pueblo argentino de sus sueños de grandeza. Que no apaguen las vocaciones más nobles vinculadas con el conocimiento y con el trabajo con niñas, niños, jóvenes y personas adultas que transitan nuestras aulas y laboratorios. Los deseos, las aspiraciones y las luchas de generación tras generación consagradas en derechos imponen una responsabilidad en el presente para que el futuro sea posible”, sentencia.