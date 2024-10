El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció este jueves la disolución de la Compañía de Valores Sudamericana, ex Ciccone Calcográfica, a la que definió como emblema de “uno de los casos de corrupción más grande de las últimas décadas”, y la reestructuración de la Casa de Moneda que representó “un verdadero despilfarro” con deudas que ascienden a los 371 millones de dólares.

En su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, el vocero aseguró que la empresa estatal, que se dedica también a imprimir pasaportes, patentes de autos y estampillas, tenía “gastos excesivos” como la incorporación de 211 personas, la financiación de cuatro inmuebles, un servicio médico en el que se gastaban 370 mil dólares por año y un jardín de infantes llamado ‘La monedita’ que destinaba, en promedio, 1,2 millones de pesos por mes por niño.

Asimismo, indicó que “la mala administración de la gestión anterior” y “la decisión del kirchnerismo de negarse a emitir billetes de mayor denominación” implicaron un gasto de “4.700 millones de dólares para importar billetes”. Por eso, indicó, “la readecuación de la Casa de Moneda es el último clavo en el ataúd de la inflación”.

🗣 #casarosada | Manuel Adorni anunció “el último clavo en el ataúd de la #inflación” 📍 https://andigital.com.ar/nota/127132/adorni-anuncio-el-ultimo-clavo-en-el-ataud-de-la-inflacion/ Publicado por ANDigital en Jueves, 3 de octubre de 2024

“En la Argentina que ya no imprime billetes para financiar a la política, poco sentido tiene seguir con este absoluto despilfarro para mantener una estructura al servicio de los degenerados fiscales”, exclamó.

Por otra parte, informó que el Gobierno “va a compensar a los héroes del Regimiento Infantería de Monte que dieron su vida para proteger la unidad del ataque de un grupo comando subversivo en el año 1975”.

“En el Gobierno del presidente Milei consideramos que la historia hay que contarla completa. Las atrocidades que se cometieron en la década del 70 en el país, principalmente en el periodo 1974 a 1983, deben ser compensadas equitativamente”, argumentó el funcionario.

Finalmente, consultado por la masiva marcha educativa en rechazo al ajuste en la educación superior, Adorni manifestó que “el Gobierno no está en contra de darle más financiamiento a las universidades. Todos los que pertenecemos a este Gobierno somos grandes defensores de la universidad pública”.

🗣 #CasaRosada | Adorni y la #marchauniversitaria: “Estamos en contra de asignar partidas sin saber de dónde se va a sacar el dinero”



📍 https://t.co/mnCoWPaF6U pic.twitter.com/zENKew0kDZ — ANDigital (@ANDigitalOK) October 3, 2024

“Lo que estamos sí en contra es de asignar una partida presupuestaria sin saber de dónde se va a sacar el dinero. Porque eso se ha hecho durante muchísimos años en Argentina y nos ha hecho mucho daño y fue el vehículo que nos trajo hasta donde estamos hoy”, anexó.

Así las cosas, planteó que “aplicar algo donde no tenemos el dinero, va a perjudicar a todos los argentinos, y nosotros eso no lo vamos a permitir. O en tal caso vamos a hacer todo para que eso no ocurra”.

“El lugar para discutir la partida existe y es el Presupuesto 2025, y el ámbito para discutirlo es el Congreso nacional. Hubo mucha gente que se expresó de manera genuina y que lamentablemente tuvo que compartir espacio con la hipocresía de Sergio Massa, que le quitó 50.000 millones de pesos no de hoy, sino de hace mucho tiempo atrás. Y les dejó un 211 % de inflación anual, que es lo que explica la pérdida de poder adquisitivo de la que se quejan muchos sectores, especialmente los universitarios”, sumó.

“También, hablando de hipocresía, estuvo Martín Lousteau, quien dice defender a los docentes, pero no tuvo ningún prurito en levantar la mano para cobrar 9 millones de pesos, nueve veces más que un docente. También Rodríguez Larreta, Elisa Carrió y otros personajes menores de la política, cuya alianza en un frente de izquierda demuestra la debilidad del sector”, remató.