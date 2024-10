Bullrich: “Por primera vez en 25 años hay orden en la Argentina”

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, elogió la marcha del Gobierno al tiempo que reiteró cuestionamientos a quien fuera su rival interno en las primarias de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta.

Al aludir a la oposición, consideró que “están especulando” pero “es un año difícil contra muchos que van a ser mejores”.

“Javier Milei es muy generoso con todos los que trabajamos en el equipo. Nosotros siempre fuimos por el buen camino. Él está rompiendo con las corporaciones. Él cree que algunos periodistas juegan sucio y lo dice en la cara”, exclamó la funcionaria.

En tanto, desestimó la posibilidad de presentarse como candidata a senadora el año que viene: “No quiero, estoy haciendo un trabajo en el Ministerio de Seguridad, que le hace falta al país. Prefiero seguir con esto”.

“Por primera vez en 25 años hay orden en la Argentina” y el año que viene “la discusión de fondo en la Argentina es votar por un gobierno y tirarse a la pileta. Yo lo hice (entre 2015 y 2019) y había cosas en las que empujaba y no salían”.

🗣️ "Larreta no se animó a tocar los piquetes".



Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, comparó la presidencia de Macri con la de Milei y cuestionó las políticas del ex jefe de Gobierno porteño.



📺 En #MásVerdadALaNoche con @trebuquero. pic.twitter.com/WLIhQj8PzO

— La Nación Más (@lanacionmas) October 4, 2024

“En las PASO gané porque fui con una política de no tibieza, como se está haciendo ahora. Con esa línea gané. Y sin la dirigencia; ellos estaban del lado de Larreta”, recordó, al tiempo que reflexionó: “A Macri lo respeto mucho, fui su ministra. Pero hubo un error que reconoce él mismo en su libro: faltó shock”.

“No se puede apoyar unas cosas y otras no. Una vez que lleguemos a destino podemos contar las rayitas del melón, pero ahora hay que empujar. Por supuesto que me tomaría un café con él, porque el problema no está en la letra chica”, prosiguió Bullrich,

Y al aludir a Rodríguez Larreta, resaltó que “no quería tocar los piquetes. Tenía miedo de que hubiera muertos. Si gobernás con miedo, gobernás mal”.