Intendente del interior bonaerense advirtió que “el país no tiene una política agropecuaria”

El intendente de Tres Arroyos, Pablo Garate, criticó la relación institucional entre Nación y las provincias, ya que “peleándonos todo el tiempo no solucionamos los problemas de la gente”, al tiempo que también aludió al a nula estrategia a nivel agropecuario.

Tras marcar que su distrito “anda bien”, sopesó que esto se da obviamente dentro de un contexto “muy complejo, crítico, muy difícil como el que estamos”.

“Al presidente (Javier) Milei lo votó la gente, al gobernador Axel (Kicillof) lo votó la gente y a mí, también me votó la gente y debiéramos tener una relación institucional normal y no está. Se está todo el tiempo gritando en público y no haciendo lo que la gente espera de nosotros que es trabajar en conjunto para buscar soluciones”, reflexionó el jefe comunal en diálogo con ANDigital.

“Lo que no puede ser es que creamos que peleándonos por todo vamos a solucionar los problemas de la gente, creo que es exactamente todo lo contrario”, completó el mandatario enrolado en el Frente Renovador.

Acto seguido, evaluó que lo ideal es “ponerse de acuerdo, charlando, aportando cada uno lo que tiene para aportar, así vamos a poder solucionar los problemas que hoy tienen los argentinos”.

En el caso del interior de la provincia de Buenos Aires, el dirigente puntualizó que “muchas veces nos encontramos en la lejanía de las decisiones”.

“En nuestro caso –sumó-, estamos teniendo dificultades con el hospital municipal porque toda la salud se ha recostado sobre las espaldas de la salud pública”.

En otro orden de cosas y en un fuerte tono de reclamo, Garate afirmó que “hoy también hay que decirlo: la región y el país no tienen una política agropecuaria. El Gobierno habla mucho, promete mucho en términos de política agropecuaria y no hay una política agropecuaria; como tampoco hubo en muchos años anteriores”.

“Tenemos que hacerlo como autocrítica, pero la verdad que hoy no sabemos que le va a pasar a un productor que hoy empieza a sembrar y cuando coseche todavía va a tener incertidumbre”, advirtió.

“Nos está pasando en un montón de temas, como el tema de la pérdida del trabajo, la pérdida de los trabajos informales, o sea estamos en un contexto complejo, difícil y quienes estamos en los municipios tenemos que hacernos cargo de un montón de situaciones para que la gente pueda vivir un poquito mejor”, finalizó el intendente tresarroyense.