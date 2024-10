Franco BA, el DJ bonaerense que pisa fuerte en la escena global

“La vida es corta para hacer cosas que no nos gustan”, dice la primera parte de un pensamiento anónimo y la que mejor identifica a Franco Pellegrini o Franco BA, como se lo conoce al ascendente DJ y productor musical de la escena underground de Buenos Aires.

Es que, hasta hace algo más de tres meses, al inminente abogado (le faltan tres materias para graduarse), trabajaba en el área de informática de la casa matriz del Banco Nación. “Hacía soporte a los empleados y a los directivos”, detallas.

Sin embargo, de la noche a la mañana, después de tres años, presentó la renuncia indeclinable para dedicarse íntegramente a pinchar y a fabricar sus propios temas. “Me venía dando cuenta que no tenía tiempo para dedicarle a la música. Mi puesto era full time y sumado al largo viaje a microcentro para cuando regresaba a casa ya estaba muy cansado”, admite.

“Por ahí, los fines de semana tenía que tocar y no tenía vida; si tenía que viajar, peor -puntualiza agregando detalles-. En verdad, me ha pasado de ir a trabajar directo luego de tocar en un sitio porteño o en el interior, bajar del avión e ir al banco sin dormir”.

No sabía cuándo, pero la decisión de centrarse en el arte iba a llegar, tarde o temprano. Ya que Franco BA venía obteniendo un ascenso meteórico en el ámbito internacional mediante la publicación de sus temas en Beatport, la tienda de e-commerce especializada en música electrónica más grande del mundo.

Al punto que, la colaboración con el DJ estadounidense Max Styler, llamada “Rock The House” y lanzada por el sello Experts Only de John Summit, está hace más de 12 meses en el Top 10 del género tech house, y lo vienen tocando leyendas como Solomun, Carl Cox, Tiesto, Green Velvet, James Hype y Wade. “Siempre tuve el aval de los DJ consagrados del planeta”, remarca orgulloso.

Amante de la música desde la cuna, el vecino de la ciudad bonaerense de José C. Paz supo transformarla en profesión, oficio y destino. Sus primeros pasos fueron a los 16 años por curiosidad.

“Yo era adolescente cuando me di cuenta que podía hacer música con una computadora en mi cuarto. Desde hacía años había estado viendo video sets. Me llamaba la atención eso de música hecha con computadora, hasta que aprendí de manera autodidacta. Porque fue a puro consumo de YouTube. Me llevó años aprender teoría musical y técnicas de mezcla”, revela una década después Franco BA, quien no pensaba en ser DJ, inicialmente, pero cuando tomó conciencia que se podían escuchar, le nacieron las ganas de aprender a tocar.

Cuando cumplió los 18, sus padres le regalaron un controlador DDJ Pioneer. “Con eso, arranqué a practicar. Era de madera, lo reconozco. Pero con el tiempo aprendí”, comenta Franco BA, quien jamás imaginó que iba a trascender y menos que la música iba a convertirse en su fuente laboral.

Nunca imaginé tomarme un avión para ir a poner música tantas provincias y a varios países", confiesa el artista que en 2015 ya estaba pinchando en fiestas y a partir del 2018 ingresó al circuito de la escena electrónica porteña, como Crobar, Río Electronic Music, Bahrein y Moscú (ex Pachá).

Con el paso de los años, el estilo de Franco BA fue variando. “La de 2024 no es la misma música que hacía en 2019. Y, a decir verdad, no me gusta encasillarme en un género de la música electrónica. Porque me gusta adaptarme y, además, porque suelo poner más de un género en mis sets”, remarca.

"Disfruto muchísimo mezclar en vivo, casi a la par que producir. A la hora de pinchar discos, me gusta poner algo de tech house, quizá más conguero a veces, más progresivo, otras. Me copa mucho poner indie dance, porque es un género que me encanta. Aunque también disfruto poniendo clásicos”, prosigue.

Feliz con su presente, el hijo de un puntano y una porteña concluye: “Estoy creciendo, pero siempre se puede crecer más. Mi desafío actual es poder terminar el año con música en sellos que realmente me interesen y sacar música que me guste”.