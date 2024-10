“Se acabó la joda”: gigantesco operativo contra los manteros de Once

Con 600 oficiales afectados, y tras cinco meses de pesquisa, la Policía de la Ciudad realizó un megaoperativo contra la venta ilegal en el circuito comercial de Once, con la realización de 200 allanamientos.

“En Once se terminó la joda. Le acabamos de dar un golpe durísimo a la mafia que inundaba de suciedad y trabajo esclavo las calles de Once. Recuperar la libertad también es esto: hacer cumplir la ley. Felicitaciones a los 600 Policías de la Ciudad que pusieron el pecho”, exclamó el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

En tanto, el ministro de Seguridad, Waldo Wolff, sostuvo que “los manteros no van a volver. Donde llegamos para establecer el orden, no nos vamos”.

El funcionario explicó que se trató de un trabajo conjunto con el fiscal Norberto Tropea, la Policía de la Ciudad y el Ministerio de Espacio Público “con casi 200 allanamientos en 23 parcelas tras una investigación de cinco meses”.

Junto a Wolff siguieron el proceso el secretario de Seguridad, Diego Kravetz, el jefe de la Policía de la Ciudad, Pablo Kisch, y el ministro de Espacio Público, Ignacio Baistrocchi.

A su turno, Kravetz puntualizó que “hay organizaciones que regentean la venta ilegal y además es una competencia que para el comerciante que paga todos los impuestos se hace imposible”.

Cabe informar que los allanamientos estuvieron a cargo de la División Investigaciones Especiales aunque por la magnitud del operativo intervinieron oficiales de distintas áreas, en una causa que llevó adelante el fiscal Tropea, con la manda del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas 26, del doctor Nicolás Repetto.

Restaba a las autoridades hacer el conteo de la mercadería secuestrada en los diferentes allanamientos pero a comienzos de la mañana fueron contabilizados casi 200 bultos de mercadería apócrifa.

“En cuanto al espacio público lo hicimos en Parque Patricios, en Parque Centenario, en Retiro, en Constitución y ahora es el turno de Once y el mensaje de la línea que baja el jefe de Gobierno, Jorge Macri, es que donde entramos a restablecer el orden no nos vamos”, acotó Wolff.

Acto seguido, indicó que “ese despliegue fenomenal de manteros en el Once no va a volver y nos vamos a quedar: así como están no se pueden quedar y lo vamos a hacer en cada uno de los barrios a medida que vayamos recuperando la capacidad de fuerza para estar”.

Por último, el ministro resaltó que también la tarea es “ir por los grandes proveedores” y auguró novedades para dar con “los grandes dueños de esto”.