Bullrich y Alonso recorrieron el túnel construido para robar el banco Macro

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, junto con su par de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, y el intendente del partido bonaerense de San Isidro, Ramón Lanús, recorrió este viernes el túnel que habían hecho los delincuentes en agosto pasado para acceder a la bóveda del banco Macro y apoderarse de un botín millonario.

“Hacía bastante tiempo que no se veía una obra de ingeniería criminal de la capacidad de este túnel”, expresó Bullrich en rueda de prensa y agregó: “El día de ayer vino extraditado de la Argentina uno de los miembros de esta organización, que es uruguayo. Hoy está llegando el otro. Esto tiene antecedentes de integrantes de bandas uruguayas que hicieron lo mismo en otro banco y que había resultado, en principio, exitoso, hasta que los agarramos”.

H.P. Y EL ROBO DEL SIGLO QUE NO FUE



Visité el túnel que hizo la peligrosa banda criminal de uruguayos para intentar robar el Banco Macro, en San Isidro. No solo no pudieron concretarlo, sino que ahora los deportaron de Uruguay para cumplir con su condena en nuestro país.



pic.twitter.com/4kznY3QhYt