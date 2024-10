Moreno: “El peronismo abajo está muy bien y arriba ya nos vamos a organizar”

El exsecretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, se refirió a la actualidad argentina y se mostró expectante por la reconfiguración del peronismo.

“Le acepté a Milei que recibió la peor herencia, pero le digo ‘la empeoraste pibe’. Vamos camino a la anomia”, alertó el exprecandidato presidencial del Principios y Valores.

Acto seguido, aclaró que “el objetivo final no es sacar a Milei, sino que el peronismo gobierne bien. Hay que hacerlo dentro de la ley y el orden. El pueblo es sabio y todavía no está la propuesta. El tema es que si vas la calle no vas al cambio de gobierno”.

“El peronismo abajo está muy bien, El peronismo va de abajo para arriba: nuestro espacio político tiene su programa económico y su plan de gobierno. Al pueblo hay que decirle lo que vas a hacer”, acotó Moreno, al ponderar que tal esquema “tiene que ver con el corazón del primer Perón”.

“En el peronismo no es jefe el que dice que es jefe, sino cuando el subordinado dice que sos jefe”, diferenció, para luego dar cuenta que “Cristina cometió dos errores: el primero fue metodológico y el segundo a quién eligió. Y aunque hubiese acertado la elección el error estaba”.

En declaraciones a la AM 950 planteó que “en el peronismo nunca se dice ‘tengo’, sino tenemos una idea. En el peronismo somos todos como Maradona”.

“Si ella (Cristina) estaba convencida de que tuvo una idea de Unidad Ciudadana y cinco años después tiene que presidir al Partido Justicialista que nunca quiso, es que eso de Unidad Ciudadana era una estupidez”, bramó.

✌🏼️ #Peronismo | ¿Cristina presidenta? Se multiplican las voces que piden a CFK al frente del PJ nacional



Así las cosas, juzgó que “lo peor que hay para una persona es no pedir perdón. Y si lo hacés es extraordinario. Va a querer ser presidente del PJ y candidata. Está pidiendo perdón por los hechos”.

“Miro abajo” en el peronismo “y está extraordinario. Arriba ya nos vamos a organizar”, reiteró el dirigente, aunque admitió que “todavía están en veremos. Es muy importante lo que hizo Cristina yendo a La Matanza y que haya dicho que quiere presidir el PJ. Vuelve a la matriz que es lo que nunca quiso”.

“Cristina puede ser que esté como candidata a diputada y Moreno también. Imaginate ese debate electoral. El oficialismo tiene que poner uno y encima ver que van a hacer los radicales. La elección a diputados de año que viene va a ser extraordinaria”, remató.