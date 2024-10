Con traje de candidata, Carrió denostó al “roedor” Milei

La líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, reveló que tiene claras intenciones de ser candidata legislativa el año venidero, al tiempo que advirtió que “está en juego el tronco de la Constitución Nacional y está en juego el tronco de la educación”.

“El modelo de Nación que se imagina Milei es un modelo de Nación sin Estado, lo cual no existe. Porque finalmente al Estado Nacional lo crearon sus propios próceres. Es decir, Alberdi pensó en cómo construir un Estado Nacional, Avellaneda, Sarmiento… El Congreso de Roca es el que dictó la educación laica y gratuita”, reseñó la cofundadora de Cambiemos.

“A diferencia de Europa, acá el Estado precedió a la Nación; es decir, el Estado construyó a la Nación, la escuela construyó a la Nación, la universidad construyó a la Nación. Y como él señala, y lo dice en los libros en que se basa, hay que aniquilar el Estado, por lo cual hay que aniquilar la Nación, no es posible que exista nación sin Estado”, anexó.

Así las cosas, disparó en alusión al mandatario: “Él dice ‘yo soy el topo destinado a corroer, a destruir el Estado Nacional’. Ahora, ¿cómo matás vos al Estado Nacional? Al Estado Nacional lo matás… si vos querés reconstruir el Estado Nacional lo reformás. Eliminás algunas cosas que está haciendo Federico Sturzenegger, privatizás Aerolíneas, etcétera. Ahora, ¿él qué hace? Él mata por desfinanciamiento, eso es un roedor”.

“Es un roedor. Estoy utilizando las palabras del propio Milei, que nadie se atreve a repetirlas, pero las dijo por toda Europa: ‘Yo soy el roedor que viene a destruir el Estado Nacional, que es una asociación ilícita’. Muy bien, ¿cómo hacés vos con los nudos troncales en que se funda la Nación argentina, el Estado Nación?”, inquirió Lilita en declaraciones a la AM 950.

Elisa Carrió en CNN Radio "Pais Adolescente" https://t.co/e9k8N72A8K a través de @YouTube — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) October 5, 2024

En torno a las negociaciones del oficialismo para prevalecer con sus políticas, consideró que “el PRO no puede salir a caminar a la calle si está en contra de la educación universitaria”.

Y remató: “No me preocupa a quien me enfrente porque defiendo principios. No le tengo miedo a nadie. Es obvio la denuncia que tiene Cristina la seguimos con la Coalición Cívica”.