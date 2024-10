Ajuste universitario: Caputo adelantó que el Gobierno irá a la Justicia si el Congreso rechaza el veto

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, confirmó que el Gobierno de Javier Milei recurriría a la Justicia si el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario es rechazado por el Congreso.

“Lo que dice la ley de administración financiera es que el Congreso no puede presentar un gasto sin una contrapartida de financiamiento que lo justifique”, alegó el funcionario en entrevista concedida a un de los comunicadores ultraoficialistas de LN+.

“Están presentando un gasto sin la contrapartida, y entonces nosotros, obviamente, vamos a apelar porque está mal. Probablemente lo haremos por la vía de la justicia, o administrativa, siempre en el marco de la ley, si ésta nos da la razón. O, en realidad, lo que proponemos, que sería lo lógico, es debatir lo que quieren dentro del marco que corresponde, que es el de la ley de presupuesto”, puntualizó.

De todos modos, planteó que “no es un tema de monto, es algo conceptual. Es de sentido común. No importa si significa un gasto del presupuesto del 0,14 o 0,20 o 0,18 %. Si el Congreso empieza a presentar aumentos sin contrapartidas, ¿de dónde saco los fondos?”.

“Hay una clara pelea entre la vieja política y la nueva. Nosotros buscamos transparencia, y la vieja política es la dueña del ostracismo. Buscan entes autárquicos, como los fideicomisos, o se meten en cosas difíciles de auditar o que no requieren auditorías. Eso es algo que nosotros combatimos. Manejamos el dinero de la gente, así que auditamos. Dicen que hay 1.750.000 alumnos en la UBA, pero del 38 % no hay registros”, reprochó.

En este sentido, apuntó contra los fideicomisos y sostuvo que era “lo que usaba el kirchnerismo para tener cajas”.

“Les asignan partidas específicas que los alimentan y no se pueden auditar. El FISU hacía viviendas, pero ya hay una Secretaría de Vivienda. Si querían que (Juan) Grabois hiciera viviendas, ¿por qué no lo ponen como secretario de vivienda? Así todos sabríamos qué se hizo y qué pasó. En cambio, se crea un fideicomiso para manejar el dinero de manera discrecional y, casualmente, termina siendo candidato a presidente. Todo es parte del mismo juego de la vieja política”, ejemplificó el titular del Palacio de Hacienda.

En otro orden, aseveró que “nosotros no estamos haciendo política para los mercados. Nuestra política está enfocada en bajar la inflación, que es lo que más afecta a los que menos tienen. No nos movemos de esa línea”.

“En la medida en que hay menos inflación, hay más estabilidad, lo que genera mejores expectativas económicas. Argentina es un país rico en oportunidades, por lo que se debe brindar un marco macroeconómico estable, y las inversiones comienzan a llegar. Y ya lo estamos viendo”, pronosticó Caputo.

Acto seguido, explicó que “para salir del cepo no nos ponemos fechas, sino condiciones. Lo vamos a hacer cuando no genere ningún estrés en la sociedad y la economía”.

🗣️ Luis Caputo sostuvo que van a levantar el cepo “cuando no genere ningún estrés ni en la sociedad ni en la economía” y sostuvo: “Acá hay una obsesión porque se han comido el cuento de que la economía no puede crecer si no salís del cepo”.



👉 En #LaCornisa con @majulluis pic.twitter.com/rFMSRcHdzr