“Estoy dispuesta a debatir en unidad”: Cristina acepta ser candidata a presidir el PJ

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó este lunes una carta abierta en la que aceptó ser candidata a conducir el PJ nacional.

La manifestación pública de Cristina se dio luego del operativo clamor puesto en marcha por la tropa kirchnerista para que tome las riendas del peronismo.

“Estoy dispuesta, una vez más, a aceptar el desafío de debatir en unidad”, afirmó.

También se refirió al reclamo de internas por parte del sector referenciado en el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien expresó abiertamente su intención de presidir el justicialismo.

“Si algo tengo en claro también, es que acá no sobra nadie”, remarcó la exjefa de Estado.

