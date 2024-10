El diputado nacional de la UCR, Facundo Manes, se mostró expectante de cara al debate parlamentario por el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario y en ese sentido planteó que “hoy no es un día más, se discute la identidad argentina, el ADN argentino. La economía del siglo XXI: la educación”.

“Hablamos todo el día de economía en la Argentina pero los países que quieren desarrollarse, que ya están en esa frontera, compiten por los sistemas educativos, científicos y tecnológicos, mientras el presidente Javier Milei atrasa, nos quiere llevar a 1880, un país para una elite de 20 % y el 80 % sin derecho a progresar vía la universidad”, alertó el legislador oriundo de Salto.

Manes advirtió que el Presidente "quiere herir de muerte a la universidad"



En igual tono, exclamó: “Yo no me caí en la educación pública, soy producto de la universidad pública. Me críe en un pueblo del interior, vine a Buenos Aires, la UBA me permitió tener la autoestima necesaria para perseguir mis sueños. Eso es la educación pública, obviamente que hay que mejorarla, auditarla, pero el Presidente la desprestigia, la quiere herir de muerte, no lo vamos a permitir”.

“Los estudiantes, como pasó en Chile y tomo una frase que allí usaron, no lo van a dejar dormir si él les quita los sueños”, arengó Manes.

Finalmente, ponderó que afuera del Congreso “la sociedad ya decidió: acompañó masivamente en todo el país, una sociedad movilizada que quiso poner límites a un Presidente que va en contra de la educación como derecho”.