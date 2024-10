Interés general | 9 oct 2024 Nuevos conceptos El factor humano en ciberseguridad: cuando el resguardo psicológico previene incidentes Faltas no reportadas, fallos ocultos y falta de comunicación ocurren con mayor frecuencia en ambientes donde no se fomenta la participación abierta y la confianza. Cuando los empleados no se sienten respaldados para señalar vulnerabilidades, las organizaciones se exponen a riesgos mayores.

Entornos de alta presión.