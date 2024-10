Según Espert, “la universidad ya dejó de promover la movilidad ascendente”

El diputado nacional de La Libertad Avanza, José Luis Espert, destacó el respaldo parlamentario al veto presidencial a la ley de financiamiento a la educación superior y consideró que “hay mucha hipocresía y no hay duda de que está metida la política porque a las universidades se le han dado lo que han querido y siguen de paro”.

“No es un problema de presupuesto” y “además hay que discutir otras cosas sobre la universidad”, planteó el economista en declaraciones a la AM 950.

Asimismo, advirtió que “las universidades recibieron el doble que en 2023, acompañando el ritmo de la inflación”.

“Ojalá que los que están tan preocupados por el financiamiento de las universidades asistan a las reuniones, porque sin duda hay mucho de hipocresía y de política, bastardeando los genuinos reclamos que puede haber de los docentes”, reiteró Espert.

En este sentido, consignó que “en el inicio de la discusión del Presupuesto 2025, los secretarios de Finanzas, Pablo Quirno, y de Hacienda, Carlos Guberman, estuvieron siete horas respondiendo las preguntas de los diputados, en el final de la reunión había 15 diputados de los 49 que integran la comisión, y ¿cuántos había de los que estaban estos días en las manifestaciones? Ninguno”.

La universidad pública NO está en peligro, lo que está en peligro son los curros y los negocios que la vieja política hace en las universidades. pic.twitter.com/wuvtXMvHhq — José Luis Espert (@jlespert) October 9, 2024

“La universidad ya dejó de promover la movilidad ascendente, lo fue en el pasado, y yo soy hijo de esa universidad. Hoy el 12 % de los chicos pobres estudian en la universidad, que fue inclusiva, y ya no lo fue más”, evaluó el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja.

En igual tono, manifestó que “sólo el 40 % de los alumnos regulares tiene la universidad pública hoy, es decir que solo el 40 % del 1.7000.000 alumnos tiene dos materias aprobadas” y “el 46 % tarda mas de nueve años en recibirse, tenemos alumnos crónicos, por lo que la tasa de graduación es más baja que en Chile y Brasil”.

“Las universidades no permiten ser auditadas, no envían la información necesaria para que la Auditoria General de la Nación y SIGEN, auditen y controlen la plata de los contribuyentes que se les destina”, disparó, para finalmente dar cuenta que “muchos de esos contribuyentes son pobres, que pagan el IVA cuando van a comprar la leche, pero no estudian en las universidades”.