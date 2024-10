Enfático rechazo de Sileoni a la “sociedad amarreta” que propugnan los libertarios

El director general de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, estimó que de persistir con las actuales políticas de ajuste, el Gobierno nacional se enfrentará al rechazo masivo de la sociedad.

“Debiéramos nacer de nuevo para aceptar esta sociedad amarreta que te proponen. No hay odo que no sea la confrontación. Lo digo desde la democracia”, exclamó el funcionario del Ejecutivo de Axel Kicillof.

En cuanto al respaldo parlamentario que obtuvo el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario, consideró que “no les gusta el dibujo de sociedad que las universidades plantean, que es una sociedad más horizontal. No se la bancan, no les gusta”.

Acto seguido, ponderó en declaraciones a la AM 750 la creación de 17 universidades públicas en todo el país durante su gestión nacional en los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner.

En el conurbano bonaerense, contabilizó el titular de la Dirección General de Cultura y Educación, hoy existen 16 universidades públicas en las que estudian aproximadamente 400 mil estudiantes. Mientras que en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de La Plata se mantienen las matrículas desde hace años, con 300 mil y 100 mil estudiantes respectivamente.

“Estos estudiantes del conurbano son nuevos, son pibes y pibas que en un 85 % son primera generación de universitarios. Esto es lo que no les gusta”, graficó el titular de la cartera educativa.

Por otra parte, convocó a la unidad del peronismo, a “superar conservando” y “dejar los egos personales” para pensar en un proyecto común.

“Estamos en condiciones de hacerlo y hay quienes lo pueden conducir, Cristina sigue siendo una conducción, no para atrás sino para adelante. Axel gobierna el 40 % del país. Con esas personas y otras tantas, no podemos no articular un proyecto político que le dé esperanza a la sociedad”, sentenció Sileoni.