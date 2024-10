Karina Milei en La Plata: “No nos van a frenar, no les tenemos miedo”

Este viernes la zona sur de La Plata se tiñó de violeta porque la militancia de La Libertad Avanza acogió la visita de Karina Milei, quien encabezó un acto en Villa Elvira y habló de “trabajar” y de “estar en todos lados” para poder “llenar el Congreso de diputados y senadores” libertarios.

“Quieren que este gobierno fracase y por eso les pido que redoblemos los esfuerzos para llevar las ideas de la libertad a cada rincón de la Argentina, y por eso no nos podemos relajar; tenemos que trabajar el doble que ellos y estar en todos lados con la Libertad Avanza fuerte, para llenar el Congreso de diputados y senadores que apoyen las reformas que necesitamos para salir adelante”, espetó.

El nutrido grupo de militantes libertarios escuchó y en todo momento vitoreó a “El jefe”, tal y como Javier Milei bautizó a su hermana, secretaria general de la Presidencia de la Nación y principal armadora del partido del primer mandatario, con el que competirá en las próximas elecciones legislativas en soledad.

Dice Karina Milei que no tienen miedo.

Dice Fran Fijap que 😭😭😭😭 pic.twitter.com/AyPeBLlhWC — M (@MConurbasic) October 12, 2024

“A todos los que quisieron que no hagamos el acto, quiero decirles que no nos van a frenar y que no les tenemos miedo”, expuso en un momento dado, posiblemente por los actos de violencia que se dieron en las inmediaciones a la calle 83, entre 5 y 5 bis, donde se ubica el Club Copara, donde se desarrolló el evento.

Autos con pintadas en contra de LLA e incluso inscripciones de cruces esvásticas, huevazos a colectivos que transportaban militantes, vecinos con carteles increpando a los funcionarios que participaron del acto y hasta un piedrazo a un joven a dos cuadras del club que le impactó en la frente fueron parte del menú de este viernes feriado, que va tomando temperatura con el paso del tiempo y a medida que el ánimo social se exaspera con cada medida antipopular tomada por el Ejecutivo.

Junto a Karina estuvieron Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, y Sebastián Pareja, exsenador provincial y principal armador político en la provincia de Buenos Aires.

Estos dos últimos brindaron una conferencia de prensa previo al acto, en donde criticaron al gobernador Axel Kicillof, de quien dijeron que “tiene ideas equivadas” y que “es uno de los causantes de los estragos más grandes que tiene el Estado argentino”.

Estamos dando un paso más hacia la libertad y hacia el fin de la casta que ha saqueado nuestra Provincia. Junto a @KarinaMileiOk y @MenemMartin lanzamos @LLAenPBA para devolverle a nuestro querido territorio bonaerense su rol como corazón de la Argentina.



¡Es momento de que la… pic.twitter.com/uckeFVWyKc — Sebastián Pareja (@SPareja_) October 11, 2024

En ese marco, resaltaron que su objetivo es “ganar la provincia de Buenos Aires” en las elecciones generales de 2027, con lo cual el trabajo al que apuntan es a largo plazo, no necesariamente persiguiendo un resultado favorable en las legislativas del año próximo.