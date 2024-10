Para Lorenzetti, “no es bueno” cambiar el número de integrantes de la Corte

El juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, reiteró su posición en contrario a la ampliación de más allá de cinco miembros en el Máximo Tribunal y destacó en ese sentido “no generar incertidumbre porque cuando se habla de cambios, se habla de dos, de diez, lo importante es darle seguridad a la población”.

“Si tomamos los últimos 20 años, la mayor parte de los fallos trascendentes se dictaron en la primera década que era otra composición y se mantienen todavía ahora con una composición distinta. Es decir, no cambia la jurisprudencia de la Corte porque cambien sus miembros, es una institución”, puntualizó en declaraciones a Infobae.

“Por ejemplo, en materia de protección de los vulnerables como fueron los fallos de derechos sociales, interpretación de la reforma constitucional del 94, se dictaron muchos fallos que continúan hoy en la misma línea. En materia penal lo mismo. Por ejemplo, los fallos relativos a la protección del ambiente, del consumidor. Los fallos relativos a la coparticipación. Yo recuerdo que cuando los dictamos aquellos éramos cuatro nada más”, graficó el letrado oriundo de Rafaela.

Acto seguido, explicó que “históricamente, la Corte tuvo cinco miembros. Después pasó a siete, nueve. Pero cuando yo ingresé hace 20 años, yo fui el último y faltaban dos vacantes que no se pudieron cubrir y el doctor (Enrique) Petracchi en ese momento insistía mucho que se cubrieran porque nosotros no podíamos resolver el corralito porque necesitábamos cinco y no se llegaba a esos cinco porque la mayoría de la Corte es en función del número de miembros”.

“Entonces si es nueve hay una mayoría distinta que si es siete, que si es cinco. Fuimos a hablar al Congreso, yo recuerdo que lo acompañé, y ahí se dictó una ley. En ese Senado estaba Cristina Kirchner que fue la que lo impulsó, y se dictó una ley reduciendo gradualmente a cinco. Y así fue y así continuó hasta ahora”, evocó Lorenzetti.

“Y ahora actualmente lo más probable si seguimos así como está, porque los procedimientos son lentos, es que continuemos con una Corte de tres. Yo tuve una experiencia durante bastante tiempo junto con el doctor (Juan Carlos) Maqueda y la doctora (Elena) Highton, estuvimos mucho tiempo funcionando de tres y bueno, funciona”, acotó.

En igual tenor, consignó que “la primera responsabilidad es frente a la población. O sea, nosotros tenemos todo este caudal de fallos. Si la Corte es de tres y bueno, seguiremos funcionando razonablemente bien. Es decir que si la Corte es de tres nosotros seguiremos cómodamente porque nos llevamos bien. Trabajamos los fallos judiciales. Cumpliremos la responsabilidad”.

“¿Es bueno cambiar el número? No, porque cuando se habla de la seguridad jurídica tiene que ver mucho con la permanencia de los fallos de la Corte. Y si se cambian cada tanto los miembros siempre ha sido muy mal visto internacionalmente”, completó el magistrado.