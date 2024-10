El show más impactante sobre Pink Floyd vuelve al Gran Rex

El show más importante a nivel mundial sobre la música de Pink Floyd vuelve al Gran Rex para hacer emocionar a todos los fanáticos de la icónica banda británica.

Pionero mundial y con más de 30 años sobre el escenario, The End es un referente absoluto de los mega shows en celebración del grupo inglés. Su puesta en escena y sonoridad han marcado desde el comienzo de su trayectoria un diferencial que lo llevó a recorrer los principales teatros de Latinoamérica y Europa.

El 22 de noviembre a las 20.30 horas la banda se presentará en el emblemático Teatro Gran Rex junto a la vocalista original de la banda Durga McBroom, con localidades ya a la venta vía TuEntrada.

Durante estos años, entre otros, The End ha presentado shows con producciones memorables como The Wall en el Estadio Luna Park, The Final Cut en el Estadio Obras con los efectos de sonido holofónicos originales del disco y Pink Floyd Laser Experience, en el Gran Rex.

El nombre y calidad de su sonido llegó a oídos de los músicos originales de Pink Floyd derivando en una serie de conciertos junto a Durga y Lorelei McBroom, vocalistas de Pink Floyd. Y, posteriormente con Guy Pratt y Jon Carin, bajista y tecladista respectivamente de la banda inglesa.

En 2023, celebraron los 50 años de The dark side of the moon con un show que transmitió con máxima fidelidad ese disco tan icónico de la banda. Y fue esta gira, junto a ese álbum, los que llevaron a The End por primera vez a presentar en Europa, lo mejor de Pink Floyd en vivo.