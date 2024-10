Ministro de Kicillof dio clase en la calle: “Defendemos la universidad poniendo el cuerpo”

En medio del conflicto universitario tras el veto de Javier Milei al financiamiento, avalado por el Congreso, un ministro del gabinete de Axel Kicillof dio clases en la vía pública a modo de protesta.

Se trata del titular de la cartera de Producción, Augusto Costa, quien está a cargo de la materia Finanzas en la Facultad de Economía de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

“Defendemos la universidad pública poniendo el cuerpo en el aula y en la calle, ante un Gobierno nacional que ataca a la educación y se muestra insensible a las demandas de la sociedad”, manifestó Costa.

La educación pública argentina es un orgullo y un derecho. No podemos permitir que la…

Desde la Avenida Córdoba en la Ciudad de Buenos Aires, remarcó que “la educación pública argentina es un orgullo y un derecho”, a la vez que convocó a impedir “que la destruyan”.

En declaraciones a Radio Provincia, el funcionario provincial refutó el argumento del Gobierno nacional contra la movilidad social ascendente en la universidad pública.

“Si no existiera, miles de estudiantes no podrían recibirse y tener una mejor perspectiva de vida, y al mismo tiempo contribuir al desarrollo de la sociedad”, indicó.

A su vez, graficó que, por el ajuste de Milei, “en los primeros ocho meses del año, las transferencias a las universidades bajaron casi un tercio”.

“Hay mucha conciencia no solo de la comunidad universitaria, sino de la sociedad, de que esto es inviable. Si no hay un cambio en la política del Gobierno, esto no puede ir en otra dirección que no sea en un mayor conflicto”, alertó Costa.

Por último, rechazó de plano la discusión sobre un eventual traspaso de las universidades públicas a las provincias: “Espero cualquier cosa porque tenemos un Estado nacional que mira para otro lado y cree que no tiene ninguna responsabilidad de nada. Sería una locura que eso ocurriera”.