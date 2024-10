Desde la UCR equipararon “el discurso de odio” de Milei con “el populismo” de CFK

El exintendente de Trenque Lauquen y presidente electo de la UCR bonaerense, Miguel Fernández, analizó dl escenario político a nivel nacional, a la vez que se refirió a la interna partidaria.

Referente del espacio Unidad Radical y del senador nacional Maximiliano Abad, Fernández recordó cuando el presidente Javier Milei dijo que era ‘bilardista’: “Parece que hizo algún gol pero falta todavía un tiempo y medio, vamos a esperar el resultado del partido”.

El dirigente aseveró en diálogo con ANDigital que “vamos a tratar de no estar tirando cascotes y que le vaya bien, porque en todo caso nos va a ir bien a todos”.

Sin embargo, alertó que “la construcción política del presidente apela a las mismas estrategias de comunicación, de molde político y demás, que el populismo; entonces si el populismo que representa Cristina Fernández de Kirchner no es mi tipo, el populismo que representa Milei en cuanto a la necesidad de generar enemigos, en la necesidad de despreciar la política, no me gusta”.

“Cristina descreía de la política, descreía y bastardeaba a los periodistas, Milei los llama ensobrados. En tiempos de Cristina era ‘Clarín miente’”, recordó Fernández.

Asimismo y en busca de comparaciones, remarcó que “tienen además vocerías parecidas”, y detalló: “Antes criticábamos a (Gabriela) Cerruti, vocera de Alberto Fernández y ahora, lo tenemos a (Manuel) Adorni, que parece que son los presidentes suplentes, porque retan a todo el mundo; es muy difícil construir nacionalidad cuando hay un discurso del odio permanente”.

“Te tratan de ratas, degenerados fiscales, y la mayoría de los argentinos no es eso. Hay mucha gente que son tipos sencillos que quieren laburar, en todo caso progresar, mandar sus chicos a la escuela, a la universidad, irse de vacaciones; la verdad es que quieren vivir y la política les ha complicado la vida”, completó.

👉🏽 Con la totalidad de los certificados de escrutinio de nuestros fiscales de los 135 distritos, estos son los resultados, sección electoral por sección electoral 🙌🏼



CON LA FUERZA DE LAS CONVICCIONES, CON LA FUERZA DEL RADICALISMO 🇵🇱#UnidadRadical #Lista23 pic.twitter.com/FedhIyhw7D — Miguel Fernández (@MFernandezTL) October 9, 2024

A la espera del escrutinio definitivo

Al referirse a la interna radical bonaerense, explicó que, si bien se espera el recuento definitivo de votos de la elección llevada a cabo el 6 de octubre pasado, la Junta Electoral dio ganador al sector de Abad (Unidad Radical), sector que representó. No obstante, el espacio de Martín Lousteau y Facundo Manes (Futuro Radical) fue a la justicia y se aguarda el recuento definitivo para que la autoridad electoral dirima al ganador de la votación.

“Por ahora solo está el escrutinio provisorio realizado por la Junta Electoral”, subrayó Fernández, y agregó: “Hubo algunas impugnaciones en algunos distritos y estamos esperando que la Junta Electoral, que es el árbitro del partido, nos dé el escrutinio definitivo para proclamarme presidente. Los datos nuestros dan un poco más de 3000 votos a favor”, ilustró.

Por otra parte reveló que desde el radicalismo bonaerense pretende empezar a trabajar para “poner sentido común, para gestar bases serias. Hay muchos problemas estructurales en la provincia que requieren un abordaje que tiene que transformarse en una política de estado; ninguna de las cosas serias que hacen falta en la provincia se resuelven en cuatro años”.

En otro orden de cosas, Fernández fue categórico al referirse a Lousteau presidente de la UCR nacional. “A mí no me gusta”, disparó.

“Es legítimo presidente del partido, pero me parece que tenemos en general problemas de liderazgo, porque para que alguien lidere, tiene que tener seguidores. Cuando un líder dice: vamos para allá y se da vuelta y todos van para otro lado, es que vos no estas”, remarcó en clara alusión al actual mandamás del radicalismo.

Ampliando su visión de la dirigencia actual, exteriorizó que “en la política hay lideres sin seguidores y hay dirigentes sin gente”. Y continuó: “Dirigente es el que dirige a la gente, bueno, acá hay muchos dirigentes que le preguntas: ¿a vos quien te sigue? Mucha gente contestan. ¿Y dónde están?, no sé, se habrán tomado vacaciones”.

“Es así, hoy hay dirigentes sin gente y líderes sin seguidores”, remató.

Por ultimo Fernández indicó que aguarda el resultado final de la Junta Electoral para “empezar a construir el nuevo radicalismo de la provincia de Buenos Aires”.

“Es el desafío por el cual yo, ya habiendo dejado de ser intendente y habiendo elegido no ser legislador, me puse el chaleco, las botas y salí a caminar la provincia para levantar nuestro partido”, concluyó.