Según Milei, “estamos saliendo del infierno de una forma exitosa”

El presidente de la Nación, Javier Milei, se prestó nuevamente este lunes para una amable charla en los estudios de la señal ultraoficialista LN+ y en ese marco intentó bajar los decibeles del conflicto por el desfinanciamiento universitario, luego de haber asegurado que sólo acceden a la educación superior los hijos de las familias ricas.

“La universidad va a seguir siendo pública y no arancelada, está fuera de discusión, no se toca”, exclamó el mandatario.

“No está en discusión la universidad pública ni el no arancelamiento, porque gratuita no es. Alguien la está pagando, la pagan mayormente los que no van. El que va es un beneficiario neto, el que no va es un pagador neto. Gratis no es”, acotó.

En igual tono, inquirió: “¿Todos estos que defienden y hacen este revuelo acaso están a favor de que se utilicen las universidades políticamente para robar en beneficio de determinados delincuentes de la política? ¿Están a favor del robo?”.

🗣 #EducaciónSuperior | Milei aclaró que “la universidad seguirá siendo pública y no arancelada”, aunque volvió a exigir que “sean auditadas”



📍 https://t.co/IBe7lMmAio pic.twitter.com/V1b5hmNGts — ANDigital (@ANDigitalOK) October 15, 2024

“Lo único que estoy diciendo es que como esto está siendo pagado por todos, corresponde que esos fondos sean auditados, porque los impuestos no se pagan voluntariamente sino a punta de pistola”, puntualizó el líder libertario.

Acto seguido, interrogó: “¿Por qué no quieren ser auditados sin no están en discusión la universidad pública, si no está en discusión que es no arancelada? ¿Tanto problema porque los queremos auditar?”.

“No quieren ser auditados los que están sucios. Todo este revuelo es tomar una causa noble y ocultar los curros de los delincuentes”, resumió Milei.

🔹Javier Milei, sobre el Presupuesto 2025:



👉"No me preocupa si no se aprueba, gobernaré con el Presupuesto del 2023"



👉"En el Congreso veo gente muy preocupada, porque si nos va bien se les termina el curro"



📌 En #MásMañana en LN+ pic.twitter.com/2EFfEbAWo6 — La Nación Más (@lanacionmas) October 15, 2024

Por otra parte, opinó que Argentina está “saliendo del infierno de una manera exitosa”, a la vez que destacó la baja de la inflación y dijo que “había que cortar con la emisión monetaria y hay que comprender que el populismo no es gratis”.

“La idea de la libertad va contra los curros de la política. Ando por la calle, ando mucho más que lo que la gente se imagina”, cerró el jefe de Estado.