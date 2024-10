“El amor que dejamos atrás”, la faceta romántica de Rebecca Yarros

Rebecca Yarros es la autora de la serie Empíreo, formada por Alas de sangre y Alas de hierro, contando con 1.200.000 millones de lectores en español, a la espera de la tercera entrega, Alas de ónix, a publicarse mundialmente el 22 de enero.

Ahora sorprende con su faceta más romántica al presentar El amor que dejamos atrás, editada por Planeta. Se trata de una obra narrada en líneas de tiempo alternas, examinando los riesgos que asumimos por amor, las cicatrices demasiado profundas para sanar y los finales que no podemos ver venir.

📣¡Atención! Rebecca Yarros, la talentosa autora de la #serieEmpíreo, nos sorprende con «El amor que dejamos atrás», su faceta más romántica. 📖✨



💕Una apasionante trama que mezcla pasado y presente, secretos de guerra y un amor que desafía el tiempo.



¡El 2/10 en librerías! pic.twitter.com/2choWKeyol — Editorial Planeta (@edit_planeta) July 20, 2024

Georgia Stanton regresa a su pueblo natal después de sufrir un divorcio brutal, dejando atrás lo que hasta entonces había sido su vida: su casa en Nueva York, sus amigos y gran parte de su autoestima.

De vuelta en casa de su bisabuela (Scarlett Stanton, quien fue una famosa escritora de novela romántica), Georgia asume la tarea de gestionar su herencia y de decidir quién será el elegido para concluir el manuscrito que esta dejó a medias.

El editor tiene al candidato perfecto, Noah Harrison, sin duda el escritor del momento: exitoso, guapo, ambicioso y muy seductor, quien además idolatraba a Scarlett y desea con todas sus fuerzas encontrar un buen final para el libro.

Pero, cuando Georgia y Noah se conocen en persona, saltan chispas. A ella él le cae fatal, le parece de lo más arrogante, y no está dispuesta a dejar que se acerque ni de lejos al manuscrito. Él tendrá que ganarse su confianza para poder ser quien acabe el que cree que será el libro del siglo.

La tensión entre ellos aumenta, pero, a medida que ambos comiencen a adentrarse en el texto y en las cartas que dejó Scarlett, descubrirán por qué el libro no está terminado: la gran escritora guardaba su mejor historia para el final, la historia de su gran amor.

La autora

Rebecca Yarros es autora bestseller de The New York Times, de USA Today y de The Wall Street Journal. Sus más de veinte novelas han sido aclamadas tanto por medios como Publishers Weekly y Kirkus Reviews como por los lectores.

Su familia ha servido en el ejército durante dos generaciones, por lo que Rebecca admira a los héroes militares y tiene está casada con uno desde hace más de veinte años. Es madre de seis niños y vive en Colorado en compañía de su terco bulldog inglés, sus dos feroces chinchillas y su gata Artemis, que reina sobre toda la familia.

En 2019 Yarros fundó, junto con su marido, la organización sin fines de lucro One October, dedicada a una de sus pasiones: ayudar a niños y niñas del sistema de acogida y adopciones familiares de Estados Unidos.