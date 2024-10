Desde la IGJ advierten que “la asamblea de la AFA es ilegal”

El inspector general de Justicia, Daniel Roque Vitolo, sentó postura en torno a la suspensión de las elecciones en la AFA y afirmó que “lo que ha ocurrido es un tema jurídico, no político”.

“LA AFA trata de convertirlo en político pero es solo de control y legalidad sobre una asociación civil que ha violado la ley, el estatuto y sus propios reglamentos”, alegó.

En este sentido, precisó que la entidad conducida por Claudio ‘Chiqui’ Tapia “convocó a asamblea un año antes que venzan los mandatos, para volver a elegir a toda su junta directiva y el Club Talleres se presentó a la Inspección General de Justicia para denunciar que esto viola los derechos de los asociados”.

“Es porque de una manera abrupta e intempestiva ha convocado a un año antes las elecciones, en vista de que los clubes pueden tener un año para conversar entre ellos, pueden haber cambios de autoridades de posiciones en los clubes, preparar campañas proselitista y tratar de construir una lista diferente”, anexó Vitolo.

En declaraciones a CNN Radio planteó que “aparecer un año antes, violando la ley el reglamento electoral y hacerse auto-elegir por cuatro años más a partir de vencimiento que ocurrirá el año siguiente, es violatorio de la ley y de los derechos de los asociados”.

“La AFA pretende reformar el estatuto social para mudarse a la provincia de Buenos Aires y escapar al control de la IGJ porque, aparentemente, hay un acuerdo político con el gobernador para poder moverse con mayor libertad”, prosiguió el funcionario.

Así las cosas, consignó que “este cambio de estatuto, la AFA no puede hacerlo todavía porque tiene una modificación del estatuto anterior que se está discutiendo ante la IGJ, que no está autorizado” y “nadie puede hacer un cambio si la modificación anterior que no está autorizado”.

Detalló que ante la denuncia de Talleres de Córdoba y “una vez comprobadas las irregularidades, todos estos puntos fueron declarados irregulares e ineficaces”.

El inspector general de Justicia aclaró que “el problema no son los descensos ni el reglamento de las competencias sino porque sería un cambio de estatuto, y la AFA no puede cambiar un estatuto que aún no fue aprobado”.

“El estatuto anterior es el que tiene la intención de convertir a la AFA en un aparato político, violando el estatuto de la FIFA. El proyecto de la asamblea de fines del año pasado, era incorporando a 3 funcionarios, con voz pero sin voto, que tenían que ser funcionarios políticos, ya sea presidente de la república en ejercicio, vicepresidente, gobernador, vicegobernador, diputado o senador”, puntualizó.

Y remató: “Esto no sólo violaba el estatuto de la FIFA, que no permite la injerencia política, sino que viola el Código Civil de la Nación, que establece que deben pertenecer asociados y no personas sino clubes, asociaciones civiles”.

El titular de la IGJ también contó que las autoridades de la Asociación de Fútbol Argentino “quieren prorrogar por cinco mandatos mantenerse en el poder, no sólo viola el estatuto de la AFA que permite hasta cuatro, y viola la Ley Nacional del Deporte que autoriza un mandato y dos reelecciones consecutivas”

“Si se reúnen y toman estas decisiones no será una asamblea porque no tiene valor jurídico y jamás podrán inscribir lo que se resuelva en esa asamblea con lo cual jamás podrá ser validada esa reelección”, sentenció.