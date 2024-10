Caputo ya no le pone fecha a la salida del cepo: “El paso del tiempo nos juega a favor”

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, destacó la marcha del Gobierno y volvió a mostrarse evasivo a la hora de hablar de la fecha para el final del cepo cambiario.

“Lo que es correcto es mantener el equilibrio fiscal. La Argentina no se puede dar el lujo de perder el orden fiscal. No nos hemos movido un ápice de nuestro programa”, celebró el funcionario en el marco de la apertura del 60° Coloquio IDEA en Mar del Plata.

“Hace algunos meses dije ‘van a faltar los pesos y vamos a ir a una competencia de monedas donde la más fuerte va a ser el peso’. Y estamos cerca de eso. Tenemos todos los días reuniones con inversores de la economía real que van a invertir y eso es por la confianza que se ha generado”, agregó el titular del Palacio de Hacienda.

Sobre la salida del cepo, advirtió que no es una fecha, son condiciones. “Tenemos clarísimo cuáles tienen qué ser las condiciones. Diseñamos un programa super robusto y no nos apuramos porque el paso del tiempo nos juega a favor”, aseguró.

Luego evaluó que “a medida que pasa el tiempo quedan atrás los efectos de la política monetaria del Gobierno anterior”.

🗣 #ColoquioIDEA | Caputo cargó contra el kirchnerismo: "Son una manga de burros y delincuentes impresentables que no pueden volver por las buenas"



📍 https://t.co/4ghI4dcRNp pic.twitter.com/qAoap1Tn9Q — ANDigital (@ANDigitalOK) October 17, 2024

En ese contexto, dijo que “hay legisladores que quieren que al país le vaya mal” y que “buscan la forma de que te vaya mal”, aunque remarcó que a eso la gente “se lo va a facturar al kirchnerismo” en las elecciones.

“Ya sabemos que para la oposición la política no es un servicio público, es un negocio. Entonces, si no están manejando el negocio y tienen un problema, tienen otro problema adicional, que saben que no pueden volver por mérito propio porque ya todo el mundo sabe que son unos delincuentes y unos burros”, agregó el titular del Palacio de Hacienda frente a los empresarios.

Y subrayó: “El 75 % de la población sabe que son una manga de delincuentes impresentables y unos burros entonces, claro, no hay forma de que vuelvan por las buenas”, al tiempo que indicó que “su única opción de volver, ¿cuál es? Y, torpedear”.

"Hay que auditar porque sabemos que se afanan la plata de las universidades"



Luis Caputo expresó que "todo el mundo sabe que no está en juego la universidad pública" y remarcó: "¿No te la afanas? Deja que te auditemos, ¿cuál hay?". pic.twitter.com/SFQoAp2TBZ — Corta 🏆 (@somoscorta) October 16, 2024

Finalmente abordó un tema álgido, el del financiamiento universitario, los recortes, las auditorías y lo que el Gobierno piensa de la educación superior, y en ese marco recalcó que “no están en juego las universidades ni el arancelamiento, lo único que decimos es algo de sentido común: la plata no es nuestra, es de ustedes, entonces hay que auditarlos”.

Acto seguido, fue a fondo al sostener que “además, sabemos que se la afanan, y si no te la afanás, entonces dejá que te auditemos, ¿cuál es el problema si no te la robás?”, se preguntó, y concluyó: “Cada cosa en el sector público son cajas, y las universidades son una caja más”.

Esta edición del Coloquio IDEA se extenderá hasta el viernes en el Hotel Sheraton de Mar del Plata bajo el título “Si no es ahora, cuándo. Transformar. Invertir. Sostener”.