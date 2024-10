Stolbizer cuestionó “la falta de sentido humano” del Gobierno

La diputada nacional de Encuentro Federal, Margarita Stolbizer, volvió a objetar los modos y el rumbo de la gestión libertaria y advirtió que “al Presidente no parecen conmoverlo los dolores que provocan sus ajustes”.

“Si un calificativo he usado sobre este Gobierno es la falta de sentido humano. No me parece que estén registrando adecuadamente lo mal que la gente la está pasando. Habrá que ver si la baja de su imagen tiene algún impacto, pero me animaría a decir que, por el contrario, Milei tiene un exceso de autoestima que le impide ver estas cosas”, analizó la legisladora.

Asimismo, recordó que “ha dicho no hace mucho que es el dirigente más importante del mundo. Tiene una sobrevaloración de sí mismo que me parece que está por fuera de lo normal. Ahora, tengo que reconocer algo: es una persona imprevisible en su emocionalidad. A veces lo veo tan fuera de sí mismo, me cuesta concebir a alguien que pueda tener expresiones tan violentas como las que él tiene”.

En el marco de su participación en el Ciclo de Entrevistas organizado por estudiantes de la Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA), la parlamentaria sostuvo que “estamos en una situación compleja porque hay un sesgo autocrático en el ejercicio del poder de Milei”.

“No sólo tiene que ver con el uso y abuso con respecto a los decretos de necesidad y urgencia, sino también con un estilo de gobierno basado en la violencia, la descalificación del que piensa distinto, y, en particular, el desconocimiento de cómo funciona el Estado de derecho con tres poderes, llamándoles ratas o degenerados a los miembros de otro de los poderes, no aceptando que gobierna en democracia con división de poderes, de la misma manera, la confrontación hacia los periodistas”, enumeró Stolbizer.

Finalmente, planteó que “si hay algo que sostiene nuestro régimen democrático es la libertad de prensa, la libertad de expresión. El acceso a la información pública es otro de los aspectos que a través de un decreto se ha degradado muchísimo, limitando el acceso a ella. Esto nos pone a nosotros frente a algunos sesgos que podrían calificar de autocrático al gobierno del presidente Milei”.