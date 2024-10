Dichiara aseguró que “Cristina es la única capaz de ordenar el peronismo”

El presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alejandro Dichiara, ensalzó la figura de Cristina Fernández de Kirchner, al tiempo que objetó al gobernador riojano Ricardo Quintela en la carrera por comandar al Partido Justicialista.

“Cristina es la única persona capaz de ordenar un peronismo que está desordenado y desorganizado. Demostró toda su vida defender a los trabajadores, ellos saben más que nadie quién los defendió y con qué gobierno estuvieron mejor”, analizó.

“¿Por qué creo que Quintela no debe ser? Entiendo que un gobernador no puede presidir el PJ. Tienen que administrar las provincias en un momento difícil por la relación con el Gobierno nacional y las presiones y condicionamientos a los que puede ser sometido”, agregó el exintendente de Monte Hermoso.

En igual tono, sostuvo que “Quintela conduce una provincia que entró en default, emitió cuasimoneda y tiene dificultades para pagar los sueldos. Con todos esos inconvenientes, ¿cómo haría para conducir el peronismo nacional? Sería una irresponsabilidad. Por eso le pedimos que reflexione y acompañe a Cristina como presidenta del PJ nacional”.

“Y además es un mentiroso. Dijo que si ganaba Javier Milei la presidencia, renunciaba. Y no lo hizo. Dijo que si Cristina se presentaba como presidenta del PJ, se bajaba. Y no lo hizo. Por último, dijo que si Cristina lo llamaba, se juntaba con ella. Y hoy parece no le atiende el teléfono”, arremetió Dichiara.

Por otra parte, dijo no entender “lo que está haciendo” el gobernador bonaerense Axel Kicillof. “Ojalá en el acto en un día tan caro para los peronistas como es el 17 de octubre, se pronuncie y apoye la candidatura de Cristina al frente del PJ nacional”, exclamó.

“Si no lo hace, habría que interpretar que entre Cristina y Quintela, prefiere a Quintela. Debería ser más agradecido con Cristina, todo lo que logró en su carrera política fue gracias a que ella lo promovió: ministro de Economía, diputado nacional y gobernador fueron lugares a los que accedió gracias a que ella lo acompañó y apoyó incondicionalmente”, remató el titular de la Cámara baja de la Provincia.