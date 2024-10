Alcoyana-Alcoyana: Nik bromea con los afanos

El dibujante Nik, famoso a escala global por robar chistes y caricaturas, sigue granjeándose los elogios de los libertarios, tal y como en el pasado cercano supo haberse ganarse el status de “humorista” estrella del macrismo.

Parece que a Nik ya no le queda nadie a quien copiar que ahora se plagia a sí mismo. https://t.co/uZfMGv1xNb pic.twitter.com/iPt65mnyCT

En esta ocasión, el célebre plagiador ensayó una de sus habituales viñetas de poca gracia, aludiendo a una supuesta conducta delictual del presidente de la AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, enfrentando a la administración libertaria y que este jueves sería reelecto al frente de la casa madre del fútbol argentino.

La gracia de Nik fue republicada por el presidente Javier Milei, utilizando un previo posteo de la diputada nacional Juliana Santillán, ariete parlamentario en tren de facilitar el desembarco de las sociedades anónimas deportivas en el país.

Imaginate las malas semanas que pasaban los dibujantes reales que plagiaste no. Te acordas cuando Quino te dijo que no tenias verguenza y despues te afanaste un homenaje?



Basta Nik, los unicos que te quieren son las viejas pelo de cocker y los pibes chicos que no conocen mejor. pic.twitter.com/4OBiVOvMjK