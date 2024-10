“Es muy de cobarde no ponerse al lado de Axel Kicillof”

El intendente de Ensenada, Mario Secco, destacó la presencia del gobernador bonaerense Axel Kicillof en el acto central por el Día de la Lealtad a realizarse en Berisso y evitó entrar en polémicas con Cristina Fernández de Kirchner.

“Hay un gobernador como Kicillof que honra el voto de los bonaerenses que ha sido muy fuerte. Se pone al frente en una discusión con el Presidente de la Nación que está escarnecido con la provincia de Buenos Aires”, exclamó.

Asimismo, destacó que “la está peleando. Sería cobarde no ponerse del lado de él. Está defendiendo nuestras ciudades y en un día especial queremos decirle ‘acá estamos’”.

“No es la primera vez que hay pensamientos diferentes. Siempre los frentes políticos tuvieron distintas rivalidades, discusiones. Lo que sería muy cobarde es no ponerme del lado del gobernador”, insistió Secco en declarciones radiales.

En igual tesitura, consignó que “no nos escondemos ni especulamos. Hay un gobernador que está dando la pelea y es lo queremos reivindicar. Las peleas internas son cuestiones secundarias” y “tenemos que generar alternativas para sacar a Milei en las urnas”, añadió.

🇦🇷ENSENADA CON AXEL



✌🏽Concentramos en Baradero y Gaggino a las 14 hs. para movilizar hacia nuestra ciudad hermana de Berisso y participar por el acto del Día de la Lealtad.



🤜🏼🤛🏽 Siempre firmes en nuestras convicciones, desde esta Región con fuerte esencia obrera y kilómetro… pic.twitter.com/RX00bZnpgL — Mario Secco (@MarioSeccoOK) October 17, 2024

“Siempre tuve un cariño y aprecio con Cristina que nadie me puede sacar. Trato de no meterme porque no me gusta opinar sobre el PJ. Soy presidente del Frente Grande y no me gusta opinar de otro partido”, matizó

Finalmente, evaluó que “Kicillof tiene un respeto muy grande por Cristina. Tiene que haber charlas y decisiones que se irán logrando con el correr de los días. Habrá que sanear las diferencias”.