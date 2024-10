Bullrich cruzó fuerte a Villarruel: “Está intentando un camino propio, separado del Gobierno”

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, arremetió contra la vicepresidente Victoria Villarruel, por la reivindicación que la número dos del Poder Ejecutivo hizo de la expresidenta María Estela Martínez de Perón.

“Está intentando un camino propio, separado del equipo del Gobierno”, fustigó la funcionaria en declaraciones a TN.

En igual tono, planteó que “tuvo muchos gestos con el peronismo” y “debería seguir la línea presidencial”.

“Acá no vengo a ensalzar su gestión ni su gobierno, sino a cumplir con un acto de reparación histórica hacia una mujer, que viuda y en soledad, debió soportar más de 40 años de persecución y ostracismo”. pic.twitter.com/Opkx0ZbFmL — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) October 17, 2024

“Haber inaugurado el busto de Isabel es un gesto de querer tener agenda propia”, graficó, aunque dudó de la eventual proyección presidencial de Villarruel: “No lo sé, no lo veo, no creo que por ese camino haya proyecto presidencial”.

“Yo no reivindico la figura de Isabel. Fue una muy mala presidenta, y no estaba en condiciones de serlo. Esa no fue su responsabilidad: quizás su responsabilidad haya sido aceptar un cargo para el que no estaba formada”, exclamó.

Así las cosas, indicó que “la de ella fue una decisión muy individual, no una del Gobierno. Si ella la reivindica, bueno... está en su derecho; pero a mí no me representa esa reivindicación”.