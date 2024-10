La Justicia absolvió a dos soldados acusados de raptar a una mujer en La Plata

La Justicia de La Plata absolvió este jueves a los soldados Mauro Alberto Contrera y Ángel Gilberto Muñoz, quienes estaban acusados desde el 2021 por privación ilegal de la libertad de una joven de 22 años de edad que los había denunciado de ser sus raptores, y cuyas iniciales son AF.

La causa penal se inició en la noche del jueves 24 de junio de aquel año, cuando AF se arrojó de un automóvil Citröen C4 en movimiento en el cruce del Camino General Belgrano y la calle 426, en la localidad de Villa Elisa, zona norte de la capital bonaerense, donde una cámara de seguridad captó la secuencia.

El vehículo pertenecía a uno de los acusados y en el expediente se presentaron capturas de pantalla en donde se mostraban chats que referían que el encuentro entre las partes había sido consensuado; de echo, en el expediente se lee que uno de los imputados declaró: “Ella nunca manifestó que quería bajarse del auto, solo se tiró de modo imprevisto”.

Estos dichos no pudieron ser contrastados ya que AF no se presentó a declarar en el juicio; las fuentes consultadas explicaron que fue debidamente notificada en dos ocasiones y que días atrás un oficial de la Policía Bonaerense se presentó en su domicilio para llevarla a los Tribunales, pero que no pudo encontrarla.

Ante este escenario la jueza Claudia Greco, a cargo del Juzgado Correccional Nº 4 del Departamento Judicial La Plata, decidió absolver a los dos acusados, y lo hizo a instancias del pedido de los abogados defensores Lautaro Slpizer e Ismael Alejandro Naiouf, quienes representaban a Mauro Contrera; el fiscal Jorge Paolini desistió de la acusación, y los abogados que representaban a Ángel Gilberto Muñoz –Adriana Romano, Juan Pablo Rincón Nieva y Leandro Lago– también se manifestaron por la inocencia de su defendido.

Como dato de color se destacó la presencia en el juicio del presidente de la Asociación Civil de Abogados Penalistas Platenses (ACAPP), Diego Dousdebes, quien lo hizo con el fin de velar por el respeto a los letrados particulares en juicio.

La ofensiva de la defensa

“A mi cliente lo arruinaron, vamos a pedir un resarcimiento ante el Ejército Argentino porque lo echaron de la institución ante esta denuncia, y se comprobó que no tiene sustento alguno”, explicó a ANDigital el abogado Lautaro Slpizer.

En ese marco, el letrado agregó que “fuimos persistentes al presentarnos respetuosamente y al sostener la inocencia de nuestro asistido, destacamos la labor del fiscal al desistir de la acusación, nos hemos puesto a disposición de lo que el proceso requiere y la conducta de mi cliente ha sido intachable ya que siempre se ajustó a derecho, incluso habiendo estado detenido”.

Finalmente, Slpizer señaló que ahora encabezará una ofensiva por daño moral y perjuicios económicos: “Mauro Contrera perdió su trabajo, que era su principal fuente de ingresos, en todos estos años terminó siendo una víctima de una decisión injusta y arbitraria tomada por las autoridades del Ejército Argentino”.