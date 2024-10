El Gobierno consideró “inválida” la asamblea donde Tapia fue reelecto en AFA

El titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vítolo, consideró “inválida” la asamblea celebrada por la AFA, donde Claudio ‘Chiqui’ Tapia fue reelecto en el cargo de presidente.

El último jueves, los dirigentes del fútbol argentino reeligieron por unanimidad a Tapia como presidente de la AFA durante la asamblea realizada en el predio de Ezeiza. El nuevo mandato, que comenzará en marzo de 2025, se extenderá hasta el año 2029.

⚽ #Fútbol | Pese a la embestida del Gobierno, Chiqui Tapia fue reelecto en la AFA



📍 https://t.co/PhGgcpKECU pic.twitter.com/Muz7bFwNIE — ANDigital (@ANDigitalOK) October 17, 2024

El cónclave se llevó a cabo en medio de una fuerte tensión con el Gobierno nacional. La IGJ, dependiente del Ministerio de Justicia, había suspendido la elección –con un solo candidato-, al hacer lugar a un planteo de Talleres de Córdoba.

El argumento era que la AFA adelantaba un año la elección sin argumentos sólidos, pero la Justicia civil rebatió el pronunciamiento y, finalmente, el proceso electoral se llevó a cabo.

“Solo tuvo validez en estados contables, en el resto no porque está invalidado”, afirmó la autoridad de la IGJ. Y continuó: “La intervención no es política por eso AFA como no tiene argumentos jurídicos se pone en una posición política”.

En declaraciones a Radio Rivadavia, Vítolo subrayó: “Lo que nosotros dijimos fue que el estatuto de AFA, el Código Civil y Comercial de la República Argentina impedía que se adelante la elección y ellos la estaban adelantando igual”