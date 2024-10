Cristina, durísima con Kicillof: “Los Poncio Pilatos y los Judas en el peronismo no van más”

A las fuertes críticas del kirchnerismo durante las últimas horas contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof por no haberse pronunciado respecto a la interna del PJ nacional, se sumó este viernes una estruendosa frase de Cristina Fernández de Kirchner.

El discurso de Kicillof pro el Día de la Lealtad peronista sonó a escaso para el entorno de la expresidenta. Es que CFK esperaba una aseveración concreta y rutilante sobre la disputa por la conducción del justicialismo.

✌🏼️ #DiaDeLaLealtad | Por su “neutralidad”, el kirchnerismo duro salió a limar sin piedad a Kicillof



📍 https://t.co/0Ng9LkqEw3 pic.twitter.com/pax8tPMRI4 — ANDigital (@ANDigitalOK) October 18, 2024

Cristina va a fondo para disputar la presidencia del PJ. Del otro lado, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, ratificó su candidatura y le pidió a la exjefa de Estado que abandone “el juego de señalar traidores”.

En este contexto, Cristina lanzó durísimas acusaciones contra Kicillof durante una reunión en el sindicato Smata.

“No estamos eligiendo entre San Martín y Belgrano. Me hace ruido y me provoca dolor que haya gente que no se defina”, fue una de las expresiones de CFK en el ámbito privado, que trascendió posteriormente.

“Los Poncio Pilatos y los Judas en el peronismo no van más" #CRISTINAPRESIDENTA — Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) October 18, 2024

Además, la expresidenta apeló al evangelio y la historia de la crucifixión de Jesús para referirse a Kicillof: “Los Poncio Pilatos y los Judas en el peronismo no van más”.

La estocada, que en primer término había trascendido como una supuesta afirmación atribuida a Cristina, fue confirmada para no dejar lugar a dudas por la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.