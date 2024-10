Cristina competirá con Quintela por la presidencia del PJ: las listas

La dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner cerró la lista para disputar los cargos del Consejo Nacional del PJ, marco en el que competirá con el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela.

Al filo de la medianoche, los apoderados de Primero la Patria y de Federales. Un grito de corazón presentaron las nóminas en la sede partidaria de Matheu 130.

Cristina Kirchner ya había definido quiénes iban a ser los cinco vicepresidentes que la acompañarán en la conducción partidaria: José Mayans, titular del interbloque del peronismo en el Senado; Lucía Corpacci, senadora y titular del PJ de Catamarca; Germán Martínez, jefe del bloque en la Cámara de Diputados; Mariel Fernández, intendenta de Moreno; y Ricardo Pignanelli, secretario general de Smata.

En el apartado de los consejeros titulares, encabeza la diputada bonaerense Vanesa Siley; seguida del senador nacional Juan Manzur; la senadora de la provincia de Buenos Aires María Teresa García; el senador nacional Eduardo ‘Wado’ de Pedro; la diputada nacional Agustina Propato; el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán; la exdirectora ejecutiva de la ANSeS, Fernanda Raverta; el senador nacional José Emilio Neder; la diputada nacional Paula Penacca; y el secretario general de la SUTERH, Víctor Santa María.

También aparecen la exdiputada Nelly Daldovo; el senador nacional Martín Doñate; la intendente de Quilmes, Mayra Mendoza; el senador nacional y ex gobernador de San Juan Sergio Uñac; la secretaria general de SADOP en CABA Alejandra López; el ex jefe de Gabinete Agustín Rossi; la ex ministra de Trabajo Kelly Olmos; el senador nacional Carlos Linares; y la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti.

En tanto, Quintela eligió a la intendenta de Barranqueras (Chaco), Magda Ayala, como candidata a vicepresidenta primera del partido; y en los escalones subsiguientes al exgobernador de San Luis Alberto Rodríguez Saá; a la secretaria gremial UPCN en CABA, Mariana Gadea, al legislador de la provincia de Tucumán Roque Álvarez y a la intendenta de La Viña (Salta) Alba Sánchez.

Con mucha alegría y esperanza nos ponemos a disposición de los compañeros y compañeras del peronismo para estar al frente de un proceso que será largo y difícil pero que, sin dudas, marcará un nuevo inicio para nuestro partido.



Gracias a todos los hombres y mujeres que con… pic.twitter.com/oN72cCOFNY — Ricardo Quintela (@QuintelaRicardo) October 20, 2024

Entre los aspirantes a consejeros titulares aparecen: Carlos Caserio (Córdoba), Victoria Tolosa Paz (Buenos Aires), Richard Jesús Ordóñez (Córdoba), Tuty Amat (Salta), Natalia Zabala Chacaur (San Luis), Jorge Exequiel Moreno (Catamarca), Eugenia Alianiello (Chubut), Jorge Molina (Santa Fe), Erro Mirta Griselada (La Pampa), Gaston Harispe (Buenos Aires), Alejandra Adriana Avila (Santiago del Estero), Alberto Arrua (Misiones), Lidia Mabel (Santa Cruz), Osvaldo Nemirovsci (Río Negro), Cecilia Gomez Mirada (Buenos Aires).

Resta precisar que hasta el martes se podrán hacer las impugnaciones y el viernes se oficializarás las candidaturas, de acuerdo al cronograma electoral interno.